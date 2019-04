DELFI VIDEO | Ametlik peaministrikandidaat Kaja Kallas: eesmärk on 15. aprillil näidata riigikogule, et on olemas parem alternatiiv

Kallas ütles, et nüüd istutakse maha sotsidega ja pannakse kokku valitsemise alused, millega tullakse 15. aprillil riigikogu ette.

"Meie eesmärk on ikkagi näidata, et on olemas parem alternatiiv," ütles Kallas.

Kallas mainis, et kuigi põhiseaduse järgi on tal aega valitsuse alused kokku panna 14 päeva jooksul, siis kõike seda aega ta ei kasuta. "Kasutame seda aega efektiivselt," ütles Kallas.

Kümne päeva pärast esitab Kallas seega Riigikogule oma pakkumise valitsemise alustest, ent valitsuse reaalse moodustamise võimalusse suhtub realistlikult.

"Paraku on ka nii, et ka vähemusvalitsuse moodustamiseks on vaja riigikogus enamus Riigikogu liikmete hääli. See sõltub siis Riigikogu liikmetest, kes hääletama hakkavad," ütles Kallas, rõhutades veel seda, et Riigikogu liige on oma valikutes vaba ja peab lähtuma südametunnistusest.

Samale valikuvabadusele rõhus ka president Kersti Kaljulaid tänasel pressikonverentsil.