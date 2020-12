DELFI VIDEO | 70-aastane perearst pärast koroonavaktsiini: täitsa normaalne. Nagu tavaliselt. Ei mingit tunnet

Saar ütles, et on pidanud oma elus väga palju vaktsineerima ja tema jaoks on see tavaline asi. Ta ütles, et temal endal pole vaktsiinidega kunagi mingit olulist muret olnud.

"Kui seagripi vaktsiin oli, siis sai suhteliselt lühikese ajaga tavalise gripi ja seagripi vaktsiinid tehtud, võibolla siis oli natuke ebamäärast lihasvalu," üritas ta meenutada, kas vaktsineerimine kunagi ka ebameeldivusi on toonud.

Ta ütles, et tema on koroona vastu vaktsineerimise poolt. Üks on tema sõnul see, et ta ise püsib terve ja saab tihedamalt suhelda laste ja lastelastega ja teine on see, et kui üle 75 protsendi inimestest saaks vaktsineeritud, siis haigus enam ei levi, lausus Saar.

Tal ei ole ühtegi kindlat plaani, mida ta saaks teistmoodi tegema hakata, kui ta kuu aja pärast peale teist süsti koroona vastu immuunne on. "Lihtsalt siis on kindlustunne," ütles Saar.

Ta ütles, et koroona pole tema elu sel aastal väga palju mõjutanud. "Ma pole kunagi olnud suur poodides kolaja. Liigun palju väljas, see oli kogu aeg lubatud. Ma tõesti ei ole midagi muutnud," ütles Saar.

