DELFI VIDEO | 30 relvastatud inimest käisid Raku järve poolsaart koristamas

Airsoft'i meeskonna juht Margus Pärn selgitas, et metsast võib prügi sattuda lihtsalt Raku järve, kus praht saab vett reostada. "Raku järv on aga Ülemiste reservjärv, seega võime just selle järve vett lõppkokkuvõttes juua," ütles ta. Täna korraldas Pärn 99. koristuslahingut, et mänguliselt ka keskkonnale kasu teha. Lisaks sellele, et mängijad aitavad keskkonda puhastada, kasutavad nad airsoft'i relvades biolagunevaid kuulikesi, mis loodusele halba ei tee.

Vahepeal pandi mäng seisma, et metsa alt suurem prügi kottidesse toppida ja siis jätkati strateegilise sõjamänguga. Mõnel juhul võis siiski näha mängijat lippamas, ühes käes relv ja teises tühi plastpakend. "Airsoft'i mängimine on hea füüsiline hobi. Lisaks on seal suur roll strateegial, pead ka pea tööle panema," rääkis Pärn. Lisaks sellele, et mängu ajal tuleb palju metsa all liikuda, mis väsitab, kannavad mängijad endaga varustust ja relva.

Näiteks tuleb end korralikult riidesse panna. Nägu peab kaitsma kindlasti prillidega. "Kui saad lähedalt näkku lasu, on see ikka päris valus," kommenteeris mängija Allan. Seda tihti ei juhtu, siiski kantakse ohutuse eesmärgil alati prille. Neid ei tohi kordagi mängu jooksul eemaldada. Relvad, mida mänguks kasutatakse, töötavad kas gaasi või elektriga. Elektrirelvadel tagasilööki praktiliselt pole, lisaks on nendega talvel hea mängida. Gaasiga relvad annavad tagasilöögi tõttu ehtsama tunde, aga nendega on talvel jällegi keeruline hakkama saada.