DELFI NEW YORGIS | Välisminister Reinsalu kriitikutele: see on ratsionaalne investeering heidutustaktikasse

„ÜRO on kõige olulisem rahu ja julgeoleku eest vastutav organisatsioon ning julgeolekunõukogu laua taga olles saab Eesti anda oma panuse konfliktide lahendamisse ja rahu tagamisse kõikjal maailmas. Eesti seisab selle eest, et maailmakord põhineks reeglitel ja rahvusvahelisel õigusel,“ ütles ta.“ Aktiivse tegutsemisega maailmaorganisatsioonis tagab Eesti paremini ka enda julgeolekut,“ lisas Reinsalu.

Uurides Reinsalult, kuidas ta vastab kriitikale, mida on muuhulgas tema koalitsioonikaaslased teinud, väites, et ÜRO julgeolekunõukogu kampaania on olnud miljonite eurode tuulde loopimine. Reinsalu sõnas: "Heidutuse ja rahvusvahelise sõpruse nimel, mis me siin saavutame, on see ratsionaalne investeering."

Välisminister tõi välja president Kersti Kaljulaidi, julgeolekunõukogu kampaaniajuhi Margus Kolga, ÜRO suursaadiku Sven Jürgensoni rolli kampaania vedamisel. „Meie diplomaatide aastatepikkune pühendumus tõi meile tulemuse,“ lisas Reinsalu.

Välisminister tõi välja, et ÜRO julgeolekunõukogusse kandideerimise kampaaniast on juba praegu võitnud paljud Eesti ettevõtted.

„Kampaaniaga kasvatasime märkimisväärselt Eesti tuntust maailmas. Jätkame saadud kontaktide kasutamist, et tugevdada veelgi digiriigi mainet ning aidata meie ettevõtetel laiendada oma tegevust eelkõige väljaspool Euroopa Liitu,“ ütles Reinsalu.

Valitsuse otsus saada ÜRO julgeolekunõukogu mittealaliseks liikmeks sündis juba 2005. aastal. Eesti kandideeris mittealaliseks liikmeks paralleelselt Rumeeniaga ning osutus valituks teises voorus, kogudes 132 häält. Valituks osutumiseks oli vajalik 2/3 liikmete toetus. ÜROsse kuulub 193 riiki.