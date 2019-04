DELFI MOSKVAS | Presidendi visiidi ettevalmistused: kõik aetakse joonde kui juhitavas kaoses

Moskvas presidendi külaskäiku ette valmistav ajakirjanik saab aimu töö mastaapsusest pisiasjadest. Aga diplomaadid hoiavad suud vägagi lukus. Vastavad otsestele küsimustele pareerivate naljadega või teatavad külmal ilmel, et „seda me küll ei kommenteeri”.

Aga detailidest saab ikka midagi välja lugeda. Näiteks sellest, et ruume ja laudu hakati sättima juba täna keskpäeval, 24 tundi varem. Ning kui palju küsimusi seal tekkis.

Kuhu lauad üldse paigutada? Inimesi on tulemas 250. Ühe laua ümber näkse, morsse ja veine võtma ei mahu, läheb trügimiseks. Mitme laua ümber läheb trügimiseks seepärast, et nad võtavad ruumi ära.

Ja siis võtab väga palju ruumi ära meedia. Oma suurte ja väiksemate kaameratega. Kokku võib-olla kaheksa video- ja fotograafi. Nad vajavad ka puhast õhku üle inimeste peade, kuid liiga kõrgele panna ka ei saa, sest siis jääb hiiglaslik kristallist kroonlühter ette. Ja need statiivijalad...

Ja siis nad tahavad ju ülikiiret internetti. Ja juhtmeid, mis kannaksid puldist heli otse üle. Ja need juhtmed ei tohi jalgu jääda!

Ent see kõik on "дело техники". Hoopis põnevam on proovida kõrvalt tunnetada, kuidas käib suhtlus punaste tornidega kindluskompleksi (sinna on saatkonnast jalgsi rahuliku tempoga 15 minutit ehk sisuliselt külje all) ja eestlaste tsitadelli vahel. Veel eile on ametlikult teada vaid see, mida kontrollivad eestlased ise: vastuvõtt saatkonna avamise puhul algab 12.30. Kui Portugalist saabuva tellimuslennuga midagi ei juhtu ja teel lennujaamast linna ka mitte, ei tohiks probleeme tekkida.