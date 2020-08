DELFI MINSKIS | Kas Valgevene on taskukohane? Vaata ja võrdle hindu Minski turul!

Üks valgevenelaste pahameele allikas on olnud majandus ja selle stagneerumine. Kui kallis oleks siis Minskis elada, kui on vaja osta lihtsamat värsket kraami turult? Delfi saatis oma erikorrespondendi Minski suurele Komarovka turule, et saada teada, mis toidukraam ka maksab.

Galeriist saab vaadata, mida turul pakutakse ja mis raha eest saab kraami kätte.

On see odav või kallis võrreldes Tallinnaga, saab otsustada, kui jagada hinnasildil olevad arvud kolmega - üks euro võrdub praegu enam-vähem täpselt kolme Valgevene rublaga.