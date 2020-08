DELFI Minskis | Hirmutatud advokaadid, kadunud inimesed, algatamata kriminaalasjad: kohalik inimõiguslane kirjeldab Valgevene võimude skeeme

Kui palju inimesi valimiste järgsetel päevadel tegelikult kinni peeti ja kas nad on praeguseks vabaks lastud? Kas midagi sarnast võib veelkord juhtuda?

Täpseid arve ei tea keegi, sest osa inimesi on siiani kinni, osa kannatasid, kuid neid ei peetud kinni. Ametlikel andmeid peeti kinni 6700 inimest. Aga meie hinnangul, mis on esialgne ja sisaldab natuke siseinfot, siis tegelikult koges kinnipidamist kuskil 13 000 inimest. See tähendab, et mõned peeti küll kinni, aga lasti seejärel kohe ka lahti.

Praegu ma räägin vaid sellest, mis juhtus vahetult valimiste järgsetel päevadel. On muidugi veel päris suur hulk inimesi, kes peeti ju kinni enne valimisi.

Kas see võib korduda, sõltub kõik sellest, kuidas sündmused arenevad. Niipalju, kui mulle on teada, siis näiteks mitte ühtegi korrakaitseorganite töötajat pole võetud vastutusele, pole isegi mitte asutud fakte välja selgitama...

