DELFI Minskis | Eesti suursaadik Valgevenes: on päevselge, et olukord on Lukašenka kontrolli alt väljumas

Valgevenes ja Minskis võib olukord olukord hommikul paista võimu kasuks ja õhtul taas näida, et meeleavaldajatele see ei mõju. Delfi erikorrespondent külastas Minskis Eesti suursaadik Merike Kokajevit ja palus tal hinnata, mismoodi ta enda toolilt olukorda näeb.

Kokajev oli otsekohene öeldes, et Lukašenka kaotab kontrolli. Kuid nentis, et jõustruktuurid on väga distsiplineeritud. Samas märkis ta, et näeb ka neis organeis väikest kahtluse ussi.

“Kahtluse uss on jõustruktuurides ka, näites kutsus siseminister välja jõustruktuuride esindajad. Kui poleks kahtlust, poleks ta seda teinud,” rääkis Kokajev.

Tema sõnul on hoolimata mõningasest rahust viimastel päevadel jälle tunda võimude poolt uut retoorikat ning president on käskinud taastada korra ja rahu.

Kokajeva sõnul ei ole praegu tunda seda, et protestilaine vaibuks. "Opositsiooni ridadesse on lisandunud väga palju väga tuntud Valgevene inimesi. On selge, et võimud hakkavad nende tegevust piirama ja nii mõnigi on juba kutsutud vaibale. Jääb vaid loota, et ei lähe suuremaks arreteerimiseks," ütles ta.

Tema sõnul on protestide kõrval võimude jaoks kõige hullem streigilaine. "Kui need töötajad suudavad jätkata streike, on muutused võimalikud," leidis suursaadik.

Tema sõnul soovitab saatkond Eesti kodanikel Valgevenesse praegu mitte tulla ja veel vähem võtta osa massimeeleavaldustest, sest ei ole teada, kuidas otsustavad julgeolekujõud reageerida.

"Võimud on muidugi püüdnud kuidagi ka protestijatele vastu tulla, vabastades üle 2000 protestija, aga ma pean kahjuks nentima, et see ei olnud sugugi humanitaarkaalutlustel, vaid hoopis seetõttu, et vanglad on lihtsalt nii ülerahvastatud ning sinna ei olnud lihtsalt võimalik enam inimesi paigutada," rääkis Kokajev.

"Ma ei ütleks, et siin praegu on ohutu. Kahjuks," nentis suursaadik.