Delfi ja Eesti Päevaleht otsivad vabariigi aastapäeva puhul ägedaid loomi

Hiir hüppas ja kass kargas ja vana karu lõi trummi... Otsime loomi, kes teevad trikke, tantsivad-laulavad, mängivad pilli, miks mitte koguni räägivad. Või on neil väga eriline lugu, kuidas nad oma perekonda saabusid? On nad niisama krutskeid täis? Või on neil erilised oskused näha, kuulda või kedagi üles leida?

On nad kogukonna südames nagu näiteks Kalamaja kass August või lustaka looga loomakesed, nagu Annelinnas tordivargusega vahele jäänud rebane? Või teada-tuntud ja armastatud, nagu jääkaru Friida Tallinna loomaaias.

Kui sul on endal kodus mõni äge lemmik või tead, et sinu sõbra-tuttava-töökaaslase või miks ka mitte kogukonna loom on millegi märkimisväärsega silma paistnud, siis anna meile temast teada aadressil lemmikloom@delfi.ee.

Sari "102 erilist Eesti looma" jõuab lugejate ette vabariigi 102. sünnipäevaks!