DELFI FOTOD | Vaata, kuidas kerkib lava homseks Kõigi Eesti Lauluks

Kõigi Eesti seisab vabaduste eest. Mõttevabaduse, sõnavabaduse, arvamusvabaduse, ajakirjandusvabaduse, eneseteostusvabaduse, kunstilise vabaduse eest, arstide ning õpetajate vabaduse eest oma tööd teha. Vabaduse eest ise oma keha ja vaimu üle otsustada. Vabaduse eest ennast Eestis kodus tunda. Vabaduse eest oma õiguste eest seista. Vabaduse eest olla iseseisev ja erinev.

Üritusel esinevad Laura Põldvere, Yasmyn, Tam I Tut, Kuradi Saar, Erki Pärnoja, Maian,Propazha, Ewert and The Two Dragons, Ivo ja Robert Linna, Revals, Lenna, Svjata Vatra, NOËP, Mari Kalkun, PX Band, Tanel Padar, Synne Valtri Band, Stefan ja Idealnõje Ljudi.

Kontserdist teeb otseülekande ka Delfi.