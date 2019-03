DELFI FOTOD | Tallinna TV endine juht Toomas Lepp astus 200 000 euro omastamises süüdistatuna kohtu ette, ent vannub siiamaani süütust

Kahtlustuse sai Lepp tegelikult juba 2016. aasta septembris. Pool aastat hiljem saatis ta prokurörile ka selgitava kirja, selgitades kogu skeemi ja väites, et tema süütust on lihtne tõestada.

Ta kirjutas prokurörile, et tootis kõnealuseid saateid juba enne TTV juhatuse toolile asumist, kuid et ametileping nägi ette, et juhatuse liige ei saa saateid toota, esitas ta tingimuse, et ta just neid kahte saadet siiski sooviks edasi toota.

„Ütlesin ka nõukogu esimehele, et nõustun TTV juhatusse tulema vaid juhul, kui ma saan jätkata saadete „Vaba mõtte klubi“ ja „Keskkonnanädal“ tootmist oma firmaga. Aastatel 2012-2013 see nii oligi. Nõukogu andis loa. Hiljem aga nõukogu esimees keeldus luba andmast. Kui ütlesin, et neid saateid hakkaks siis tootma teine firma, oli tema ainus küsimus, ega seal minu sugulasi pole. Ei olnud,“ kirjutas Lepp.

Lepa hinnangul on tema vastu esitatud valekaebus, mida toetab tema sõnul eksitav TTV finantsjuhi Ingrid Maueri analüüs teleoperaatorite ja stuudio kasutusest Toomas Lepa poolt nelja aasta vältel.

„Mauer aga eksib, sest operaatorid, kes ei tööta ega ole töötanud Tallinna TV-s, olid makstud Videomeedia või Toomas Lepa poolt. TTV operaatoreid kasutati vaid vähesel vastavalt Mart Ummelase poolt allkirjastatud lepingule. Saate kujunduselemendid olid makstud OÜ Videomeedia poolt.“

Tagatipuks ei ole Lepa sõnul kuskilt tuvastatud 200 000 euro suurune kahju, millest süüdistus räägib. Pigem peab ta end kogu saagas kaotajaks, kuna tegi saadete tootmisel koos Hannula Agur-Lepaga kõvasti tasuta tööd.

„Mina siin mingisugust skeemi ega omastamist ei näe. Toimus rutiinne saadete tootmine, mis algas aastal 2011. Kahju kannatajat ei ole. Kasusaaja oli Tallinna TV, nii Videomeedia, Toomas Lepp kui ka Hannula Agur-Lepp on kahju saajad. Videomeedia seepärast, et tootis saateid alla turuhinna, Toomas Lepp ja Hannula Agur-Lepp seepärast, et tegid tasuta tööd,“ kirjutas Lepp toona prokurörile ning on tänaseni oma sõnades kindel.

Lisaks Toomas Lepale on samas kriminaalasjas on esitatud süüdistust ka juriidilisele isikule KVA Telecom OÜ ning selle juhatuse liikmele Valter Kraavile ja raamatupidajale Lea Kraavile, keda kõiki süüdistatakse omastamisele kaasaaitamises. Kumbki neist süüd ei tunnista.

Loe veel

Lea Kraavit süüdistatakse lisaks ka dokumendi võltsimises ja võltsitud dokumendi kasutamises. Ühe kahtlustatava – Tallinna TV endise juhatuse liikme – suhtes on kriminaalmenetlus lõpetatud oportuniteedi põhimõttel.

Keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juhi Mati Ombleri sõnul on sellises olukorras eelkõige aga kannatanu asutus ise, kes peab tegelema kahjude likvideerimise ja riskide maandamisega.

"Sõltuvalt ametipositsioonist võib olla tekitatud kahju mõjutanud ka ostetud teenuse hinda, rikkunud ausat konkurentsi ja vähendanud avaliku teenuse usaldusväärsust. Korruptsiooni vähendamisele saavad kõik anda oma panuse ning üks viis on sellest teavitada õiguskaitseasutusi,“ sõnas Ombler.