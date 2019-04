DELFI FOTOD: Raimond Kaljulaid teatas, et lahkub Keskerakonnast

"EKRE ei ole muutunud. Paari viimase nädala jooksul on nad võrrelnud Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga, rünnanud naistearste, levitanud vandenõuteooriaid Eesti eriteenistuste ja Euroopa Komisjoni salajasest EKRE vastasest koostööst ning kutsunud üles piirama ajakirjandusvabadust.

Populistid üle Euroopa töötavad väga aktiivselt Euroopa ühtsuse ja väärtuste vastu. Eesti jaoks on see eksistentsiaalne oht.

Olen alati olnud seisukohal, et poliitik peab olema sõnades ja tegudes konkreetne ja aus. Saadik ei saa korraga kuuluda nii koalitsiooni kui opositsiooni. Mina koalitsiooni EKREga ei ole nõus minema. Ka minu valijatele ei ole see valitsusliit vastuvõetav," lisas Kaljulaid.

Ta lisas veel, et peab mõtlema ka selle peale, et Eesti venekeelne kogukond on mõne lühikese nädala jooksul kaotanud oma liidrid. "Kes peitis end põrandaprakku, kes kuhugi mujale – vastu hääletama ei tulnud neist ühtegi. Keegi peab ka eestlaste ja vene kogukonna vahelist silda edasi ehitama."

Raimond Kaljulaid astus Keskerakonna liikmeks 12. juunil 2001.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid sõnas, et Raimond Kaljulaidi lahkumine erakonnast ja fraktsioonist ei tulnud kellelegi üllatusena, kuid selle sammuga on ta petnud nii oma valijaid, endist koduerakonda kui ka iseennast.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid sõnas, et Kaljulaid peaks arvestama sellega, et ta oli ringkonna esinumber Keskerakonna kandidaadina, kelle kampaaniasse panustas erakond nii raha kui ka aega.

„Kuigi ta seda kaldub arvama, olid väga paljud tema hääled toetusavaldus erakonnale ja meie eesmärkidele, mitte temale ainuisikuliselt. Lahkumine päev pärast riigikogu koosseisu tööle asumist näitab kahjuks väga selgelt, et viimaste nädalate jutud põhimõttekindlusest ja eetilisusest on olnud vaid fassaad oma poliitiliste ambitsioonide elluviimiseks,“ leidis Karilaid. Ta tõdes, et kuigi seda ei juhtu, tuleks Kaljulaidil üles näidata, et retoorika taga on ka ausad teod ja lahkuda riigikogust.

Ta sõnas, et on kummastav, et Kaljulaid tegi otsuse lahkuda enne, kui on avalikustatud koalitsioonilepe. „Sisuliselt ütles Kaljulaid tänase otsusega, et teda ei huvita, kas ja mil moel saab Keskerakond jätkata peaministrierakonnana tasakaalustatud regionaalarengu, inimeste heaolu kasvu, põllumajanduse arengu või kvaliteetse tervishoiusüsteemi eest seismist. Keskerakonna häältega akna alla minek toob rõõmu vaid Reformierakonnale,“ ütles Keskerakonna aseesimees. „Tänase sammuga on ta petnud nii oma valijaid, endist koduerakonda kui ka iseennast,“ lõpetas Karilaid.