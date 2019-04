DELFI FOTOD: President Kaljulaid tegi Kaja Kallasele ettepaneku valitsuse moodustamiseks

Mõistan ka seda, et viimaste nädalate raevukas poliitiline õhustik mõjub ühiskonnale väsitavalt. On ilmselge, et plaanitav valitsus ja selle liikmete retoorika on ühiskonnas paljusid ärritanud. Ma arvan, et meil on aeg valimisvõitluse kaevikud kinni lükata ja agressiivne retoorika ära lõpetada. Tähtis on nüüd pilk pöörata Eesi jaoks sisulistele teemadele – meil on suured probleemid riigi rahanduses, regionaalses ebavõrdsuses, venekeelses hariduses ja tervishoius. Soovime panna kokku valitsemise alused, mis neid probleeme adresseerivad.

Ma olen arvestanud sellega, et meil ei pruugi riigikogus olla piisavat toetust. Minu soov on kõnetada Riigikogu ja võimaliku valitsuse liikmeid. Ma tahan neile südamele panna, et võimumängude juures ei tohi ära unustada poliitika sisu ja väärikust. Ma arvan, et me suudame koos Sotsiaaldemokraatliku erakonnaga välja pakkuda palju selliseid mõtteid, mis võiksid Keskerakonna ja Isamaa liikmete hulgas toetust leida.

Teame, et nii Keskerakonna kui ka Isamaa liikmete ja riigikogu saadikute hulgas on palju neid, kes loodava IKE koalitsiooniga rahul ei ole. Kuna riigikogu liige on oma hääletustes vaba ja peab lähtuma oma südametunnistusest, siis loodame, et valijad koputavad ka oma valitute südametunnistusele. Seda, kuidas keegi hääletab, tuleb eraldi küsida iga riigikogu liikme käest.“

Reformierakonna delegatsioon kohtub täna kell 11.00 Sotsiaaldemokraatliku erakonna esindajatega, et leppida kokku valitsuse moodustamise aluste ajakava ja tegevused. Reformierakonda esindavad fraktsiooni juhtkond ja peasekretär.

Teatavasti on aga juba nädalaid valitsuskoalitsiooni moodustamiseks kõnelusi pidanud hoopis Keskerakond, Isamaa ja EKRE, kes on kõnelustega väidetavalt jõudmas ka lõpusirgele. Homme toimuvad nende erakondade volikogud, kus tutvustatakse uut valitsuslepingut.

Kaljulaid on varasemalt lubanud, et ta teeb ettepaneku valimised võitnud erakonnale.

Eile uue riigikogu ees peetud kõnes ütles Kaljulaid, et presidendina ei ole tal õigust hinnata, milline võiks olla riigikogu liikmete toetus ühele või teisele peaministrikandidaadile. "Ainuke tee välja selgitada, kellel on riigikogus toetus, viib läbi selle saali. On loomulik, et toetuse otsimisega siin saalis saab alustada valimised võitnud erakond," rääkis Kaljulaid.

Loe veel

Riigipea ütles ka, et see, mis meie Eesti riigis täna toimub, on toimiv demokraatlik protsess. "Demokraatiaga Eestis ei ole midagi valesti. Oli valija vastutus panna kokku uus riigikogu ja valija on seda teinud. Valimised toimusid, võitja on selgunud, erakonnad on vabad arutlema võimaliku valitsuskoostöö üle ja riigikogu iga liige on vaba hindama peaministrikandidaate," lisas president.

Pärast ülesande saamist presidendilt on peaministrikandidaadil aega 14 päeva, et esitada oma ettepanek valitsuse moodustamise kohta riigikogule. Juhul kui ta saab volitused valitsuse moodustamiseks, siis on tal seitse päeva, et esitada valitsuskoosseis uuesti presidendile.

Juhul kui peaministrikandidaat ei saa riigikogus toetust, siis on presidendil õigus esitada seitsme päeva jooksul teine peaministrikandidaat. Vaata täpsemalt siit.

Sel nädalal ütles Kaja Kallas, et kavatseb presidendi ettepaneku vastu võtta ning laseb seda ka riigikogus hääletada. "Hindan oma võimalusi täiesti realistlikult,” märkis ta. Kuid Reformierakonna juhi sõnul ei saa ta jätta seda võimalust kasutamata. „Vastuseis sellele ikke-koalitsioonile on ikkagi nii tugev, et ka selle valitsusplaani vastu olevate inimeste seisukoht peab olema esindatud,” väljendas Kallas oma arusaama. „Need inimesed ei mõistaks mind, kui ma loobuksin,” lisas ta Eesti Päevalehele.