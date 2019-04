DELFI FOTOD | Kunstiakadeemia juures asuvale kujutisele on üleöö tekkinud lühenditest "EKRE" koosnev haakrist

Kunstiakadeemia kommunikatsioonijuht Anna Lindpere ütles, et ei ole seda veel ise näinud. "Ma olen enam kui kindel, et tegemist on vandaalitsemisega."

Kesklinna politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juht Jelena Mirošnitšenko ütles Delfile, et juhtunust teatati politseile täna kella 10 ajal.

EKA juures on patrullpolitseinikud ja kriminalistid, kes fikseerivad rikkumist ja koguvad infot. Samal ajal koguvad infot uurijad, kes suhtlevad avaldajaga ning kontrollivad, ega jäänud sodimine mõne lähedusasuva videokaamera pildile.

Politsei palub kõigil, kes võisid sodimist pealt näha või märkasid muud kahtlast piirkonnas, anda sellest teada anda hädaabinumbril 112.