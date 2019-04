DELFI FOTOD | Keskerakond kinnitas Tallinna linnapeakandidaadiks Mihhail Kõlvarti

Keskerakonna esimees, peaminister Jüri Ratas esitas täna erakonna juhatusele ettepaneku kinnitada erakonna aseesimehe, Tallinna linnavolikogu esimehe Mihhail Kõlvarti kandidatuur Tallinna linnapea kohale. Ratas sõnas, et linnavalitsus saab uue, kuid kogenud juhi ning Keskerakond jätkab tööd, mis on toonud valimistel tallinlastelt suurima usalduse. „Mihhail Kõlvart on vastutanud hariduse, kultuuri ja spordi valdkonna eest abilinnapeana ja andnud tugeva panuse linna arengusse linnavolikogu esimehena. Tegemist on kahtlemata väga pädeva kandidaadiga, keda kohalike omavalitsuste valimistel usaldas ligi 25 000 pealinlast,“ tõi Ratas välja.

Samuti tänas Keskerakonna esimees 14 aastat abilinnapea ja linnapeana Tallinna juhtinud Taavi Aasa tema töö eest pealinna elanike heaks. „Taavi Aas on teinud linnajuhina tänuväärset tööd ning ta on eest vedanud mitmeid pealinnas ellu viidud olulisi projekte. Kogemused, mida ta on saanud pealinna ja omavalitsuste liitu juhtides, aga ka erasektorist, on riigitasandil oodatud ja vajalikud,“ sõnas peaminister.

Tallinna meerikandidaadiks kinnitatud Mihhail Kõlvart ütles, et ametiketiga kaasnev vastutus on suur ning esimene eesmärk on hoida pealinna juhtides vähemalt sama taset kui Taavi Aas. „Taavi Aas pole olnud mitte ainult hea linnapea, vaid ka tugev meeskonnajuht. Usun, et meievaheline suurepärane koostöö jätkub ka tulevikus ning arutame edaspidigi ühiselt, kuidas pealinna inimeste heaolu parandada,“ sõnas Kõlvart.

Eile teatas linnapea Taavi Aas, et lahkub riigikogusse. Viimastel riigikogu valimistel hääletas Aasa poolt ligi 4000 inimest Mustamäelt ja Nõmmelt. Riigi tasandil soovib Aas keskenduda eeskätt rahandus- ja majandusküsimustele, lisaks seista omavalitsuste laiemate õiguste eest.