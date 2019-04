DELFI FOTOD ja VIDEO | Raimond Kaljulaid lahkub Keskerakonnast: liberaalina toetan vene häälte minekut vabaturule

"EKRE ei ole muutunud. Paari viimase nädala jooksul on nad võrrelnud Euroopa Liitu Nõukogude Liiduga, rünnanud naistearste, levitanud vandenõuteooriaid Eesti eriteenistuste ja Euroopa Komisjoni salajasest EKRE vastasest koostööst ning kutsunud üles piirama ajakirjandusvabadust. Populistid üle Euroopa töötavad väga aktiivselt Euroopa ühtsuse ja väärtuste vastu. Eesti jaoks on see eksistentsiaalne oht.

Olen alati olnud seisukohal, et poliitik peab olema sõnades ja tegudes konkreetne ja aus. Saadik ei saa korraga kuuluda nii koalitsiooni kui opositsiooni. Mina koalitsiooni EKREga ei ole nõus minema. Ka minu valijatele ei ole see valitsusliit vastuvõetav," lisas Kaljulaid.

Ta lisas veel, et peab mõtlema ka selle peale, et Eesti venekeelne kogukond on mõne lühikese nädala jooksul kaotanud oma liidrid. "Kes peitis end põrandaprakku, kes kuhugi mujale – vastu hääletama ei tulnud neist ühtegi. Keegi peab ka eestlaste ja vene kogukonna vahelist silda edasi ehitama."

Kaljulaid lausus Delfile, et tema eesmärk pole üheltki erakonnalt hääli ära võtta. "Eestis on valimistel igal kodanikul hääl ja see hääl kuulub sellel kodanikule. See hääl ei kuulu Keskerakonnale, Yana Toomile, sotsiaaldemokraatidele, EKRE-le või Reformierakonnale. Need inimesed on vabad hääletama täpselt sellise poliitiku poolt, kellesse nad kõige enam usuvad. Kelleltki ei saa häält ära võtta," lausus Kaljulaid.

Kaljulaid leidis, et koalitsioonil EKRE-ga on siiski ka üks hea omadus. "Üks hea asi, mis võib sellest protsessist välja kasvada, on, et vene valijale avanevad tulevastel valimistel märksa laiemad valikud. See olukord, kus ligi 80 protsenti ühe rahvusgrupi inimestest hääletab ühe erakonna poolt, see annab sellele erakonnale teatud monopoolse seisundi. See pole loomulik monopol, see on küllalt kunstlik monopol. See, kui vene hääl läheb samuti vabaturule, mina liberaalina tervitan seda kõigiti," ütles Kaljulaid.

Keskerakonna esinumber Euroopa Parlamendi valimistel on Yana Toom, kes alguses oli EKRE-ga koalitsiooni loomise suhtes väga kriitiline, aga ei soovinud siiski võtta vastu oma riigikogu mandaati, et EKRE valitsusse võtmise vastu hääletada.

"Mina ka ju nägin alguses neid Yana Toomi bravuurseid väljaütlemisi, et EKRE-ga tehakse koalitsiooni ilma temata. Eelmisel laupäeval olin Keskerakonna volikogul, kus kinnitati Keskerakonna Euroopa Parlamendi valimiste nimekiri. Sinna juurde Jüri Ratas rõhutas, et kuni laupäeva õhtul kella kuueni saab Keskerakonna juhatus teha nimekirjas mistahes muudatusi. Ta võib sinna inimesi juurde panna, välja võtta, järjekorda muuta. Eile riigikogu avaistungil hääletuste ajal mõtlesin, kas see võis mängida mingit rolli Yana otsustes, aga seda peab ta ise kommenteerima," ütles Kaljulaid.

Seda, kas Ratas surus Toomil sõrmed sahtli vahele, Kaljulaid kommenteerida ei osanud. "Inimeste puhul tuleb vaadata mitte ainult seda, mida nad ütlevad, vaid ka seda, mida nad teevad. Vahel poliitikud ütlevad üht, mõtlevad teist ja teevad kolmandat," teatas Kaljulaid.

Raimond Kaljulaid astus Keskerakonna liikmeks 12. juunil 2001.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid sõnas, et Raimond Kaljulaidi lahkumine erakonnast ja fraktsioonist ei tulnud kellelegi üllatusena, kuid selle sammuga on ta petnud nii oma valijaid, endist koduerakonda kui ka iseennast.

Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid sõnas, et Kaljulaid peaks arvestama sellega, et ta oli ringkonna esinumber Keskerakonna kandidaadina, kelle kampaaniasse panustas erakond nii raha kui ka aega.

„Kuigi ta seda kaldub arvama, olid väga paljud tema hääled toetusavaldus erakonnale ja meie eesmärkidele, mitte temale ainuisikuliselt. Lahkumine päev pärast riigikogu koosseisu tööle asumist näitab kahjuks väga selgelt, et viimaste nädalate jutud põhimõttekindlusest ja eetilisusest on olnud vaid fassaad oma poliitiliste ambitsioonide elluviimiseks,“ leidis Karilaid. Ta tõdes, et kuigi seda ei juhtu, tuleks Kaljulaidil üles näidata, et retoorika taga on ka ausad teod ja lahkuda riigikogust.

Ta sõnas, et on kummastav, et Kaljulaid tegi otsuse lahkuda enne, kui on avalikustatud koalitsioonilepe. „Sisuliselt ütles Kaljulaid tänase otsusega, et teda ei huvita, kas ja mil moel saab Keskerakond jätkata peaministrierakonnana tasakaalustatud regionaalarengu, inimeste heaolu kasvu, põllumajanduse arengu või kvaliteetse tervishoiusüsteemi eest seismist. Keskerakonna häältega akna alla minek toob rõõmu vaid Reformierakonnale,“ ütles Keskerakonna aseesimees. „Tänase sammuga on ta petnud nii oma valijaid, endist koduerakonda kui ka iseennast,“ lõpetas Karilaid.