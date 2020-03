DELFI FOTOD ja VIDEO | Ajateenijad said täna koroonakarantiinist välja

Kalevi jalaväepataljoni Paldiskis jõudis koroonaviirus eelmisel reedel, kui ühel ajateenijal tuvastati haigus, mille ta oli ilmselt saanud nädal varem Saaremaal toimunud kurikuulsal võrkpallimatšil. Järgnes nädal aega kestev karantiin.

Kalevi jalaväepataljoni staabiülem major Meelis Mandre sõnul ongi Paldiskis ajateenijaid üks kompanii. Nii ajateenijad kui nende väljaõppega tegelevad elukutselised kaitseväelased pidid jääma nädalaks oma kasarmusse, et mitte tekitada nakkusohtu teistele Paldiskis töötavatele kaitseväelastele.

Karantiiniga toimetulekuks toodi Jõhvist appi kaks ajateenijat, kes aitasid korraldada karantiinis meeste toitlustust. Karantiinis ajateenijatele toodi toit termostega kasarmu ette, kust nad ise tõstsid selle sisse ja ise jagasid oma rühma meesstele laiali. Ka kodust saadetud pakid toimetati ukse taha ja nad ise tõstsid need sisse.

Kompaniis on kolm rühma, mis eraldati üksteisest, et viiruse leviku korral ei leviks see ühest rühmast teistesse. Kolm rühma jagati kasarmu kolmele eraldi korrusele ja ka väljaõpet tehes hoiti neid üksteisest eraldi. Omavahelised kontaktid olid keelatud ka rühmade vahel, et nakkuse võimalusi minimeerida.



Samal ajal ajateenijate väljaõpe jätkus ning Mandre sõnul väljaõppes karantiini tõttu muutusi polnud vaja teha. Väljaõppe käigus prooviti vältida lähikontakte. Kus see polnud võimalik, näiteks soomukis või klassiruumis, kanti enesekaitseks maske või ka gaasimaske.