DELFI FOTOD | Aasta arstiks valiti Väike-Maarja perearst Mall Lepiksoo

"Aasta arsti auhind oli mulle meeldiv tunnustus – tunnustust aga vajab iga inimene," lausus dr Mall Lepiksoo. "Usun, et ka minu patsiendid rõõmustavad mulle osaks saanud tunnustuse üle."

"Olen 1972. aastast töötanud Väike-Maarjas ning siia jäänud, see võiks olla eeskujuks noortele perearstidele," sõnas dr Lepiksoo. "Olen õnnelik, et olen saanud oma tööd teha Väike-Maarjas. Minu töö on nagu kirglik armastuslugu, mis vajab kastmist, väetamist, toitmist. Patsiendid on seda suhet toitnud ning armastus on vastastikune. See tekitab väga hea tunde, kui isegi kaugemal elavad patsiendid tahavad just sinu juurde tulla, usaldavad sind. Arsti amet ongi pigem nagu elustiil."

Dr Lepiksoo soovis arstiõpingute ajal saada psühhiaatriks, kuid praktika Jämejala haiglas pani teda ümber mõtlema. "Otsustasin, et see, mis ma seal nägin, pole ikkagi minu jaoks ning minust saab sisearst. Õppisin selleks meeletult palju. Psühhiaater sai hoopis minu nooremast tütrest."

Ta kirjeldas, et tema jaoks oli väga huvitav aeg see, kui ta noore arstina alustas tööd Väike-Maarja haiglas sisearstina. "Kõik läks hästi, patsiendid usaldasid mind ning need olid minu jaoks elu muutvad ajad. Haigla sulgemise eel alustasin töötamist sisehaiguste eraarstina ning 1998. aastast olen olnud Väike-Maarjas perearst. Algul arvati, et mis see perearst ka teab, kuna suhtumine perearstisüsteemi polnud hea. Mina aga olin haiglas nõutud arst ja otsustasin ka perearstina taset kõrgel hoida."