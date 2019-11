DELFI ERISAADE | Arutelu Delfi20 edetabeli üle: miks küll Edgar Savisaar õigel hetkel ei taandunud?

Milline on tabeli liidri ehk Edgar Savisaare pärand - kuidas meenutame teda täna, kuidas tulevikus? Miks on tabelis vähe naisi ja ettevõtjaid, küll aga rohkesti poliitikuid? On see ka põhjus ajakirjanikel oma otsuseid kriitiliselt üle vaadata? Kuula arutelu nende küsimuste üle!

Delfi 20 aasta juubeli eel koostasime Eesti internetiajakirjanduse põhjaliku edetabeli inimestest, keda on selle perioodi jooksul Delfi pealkirjades mainitud kõige rohkem. Tabeli esikolmiku moodustasid kauaaegne Eesti poliitika keskne kuju Edgar Savisaar, Venemaa president Vladimir Putin ja üheksa aastat Eesti peaministri ametit pidanud Andrus Ansip. Vaata tabelit lähemalt!