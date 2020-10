DELFI ARMEENIAS | Meie läheme automaadiga, aga nemad annavad õhust löögi droonidega. Miks tapeti kohalik tsiviilelanik oma kodumaja ees?

„Iga päev pommitatakse, aga eile oli eriti hirmus,” jagas muljeid Grair, kes tuli hukkunud venna maja juurde.

Vaatamata sellele, et iga päev pommitatakse, ei kavatse Grair kodust lahkuda.

„Siin on meie maa. Kuhu sõita?” küsis Grair. Ta on kindel, et vaherahu tuleb varsti. „Osapooled istuvad laua taha, peavad läbirääkimisi ja jõuavad tulevahetuse katkestamises kokkuleppele.”