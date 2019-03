Delfi andmetel hakkab Veerpalu kaitsma advokatuuri juht Tehver

Kas hinnatud advokaat, mõne päeva eest Eesti advokaatide esindusühingu juhiks tõusnud Jaanus Tehver esindab ainult veredopingu tarvitamist tunnistanud 24-aastase Andreas Veerpalu huvisid, või on tal mingi puutumus ka olümpiavõitja Andrus Veerpalu tegemistega, pole praegu selge.

Delfi küsimustele advokaat otsesõnu vastata ei soovinud. "Hetkeseisuga on minu poolt veel vara Teile laekunud informatsiooni kinnitada või ümber lükata ja seetõttu ei saa ma Teie küsimustele praegusel momendil vastata," sedastas juristi lakooniline, kirjalik vastus.

Seega pole endiselt selge, kas Andrus Veerpalu on üle kuulatud, või milline oli tema roll eelmisel nädalal lahvatanud skandaali juures.

Andreas ja Andrus Veerpalu on mõlemad avalikkuse eest varjul. Andreas Veerpalu on üldsusega suhelnud ainult oma ema, Angela Veerpalu vahendusel.

Jaanus Tehver lõpetas Tartu Ülikooli õigus-teaduskonna ja alustas advokaaditegevust 1998. aastal. 2004. aastal omandas ta Londoni King’s College’is diplomi Euroopa Liidu õiguse alal.

Tema peamine tegevusvaldkond on kriminaalmenetlus ja karistusõigus.

Varem, eelmises dopinguskandaalis esindas Andrus Veerpalu mainekas vandeadvokaat Aivar Pilv, kelle tööd ka edu kroonis: mäletatavasti õnnestus Pilvel vormiliselt Veerpalu nimi puhtaks pesta.

Rahvusvahelise Spordiarbitraaži CAS-i otsusest Veerpalu dopingujuhtumi osas selgub, et kasvuhormooni test on pädev ja et Veerpalu pigem kasutas dopingut. Võistluskeelust vabastati eestlane põhjusel, et proovi analüüsides tehti protseduurilisi vigu.

Andreas Veerpalul on kahtlemata vaja parimat võmalikku advokaati, kuivõrd süüdimõistmise korral ähvardab teda Austria seaduste ranguse tõttu reaalne vangistus.