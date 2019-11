DELFI 20 | Kristen Michal on täna terava pilguga valvel Eesti uudiste kommentaariumis

Eesti populaarseim uudisteportaal Delfi tähistab eeloleval laupäeval sünnipäeva, mille puhul osaleb sel nädalal iga päev ühe Delfi kanali artiklite kommenteerimisel üks vastava elualaga seotud tuntud Eesti inimene, vedades seal debatti ja andes lisaväärtust oma ekspertarvamusi lisades.

Kolmapäeval tegutseb Eesti uudiste kommentaariumis Reformierakonna käilakuju Kristen Michal. Ta rääkis, et peab eelkõige tähtsaks seisukohti sügavamalt seletada.

Michal seletas, millised lood teda igapäevaselt kõige rohkem huvitavad siseuudiste vallas. „Eesti uudistest otsib pilk riigielu ja Tallinna uudiseid koos majandus- ja tehnoloogiauudistega. Vahel sekka ka persoonilugusid ning peegeldusi maailmast ja trendidest.“

Teated pealinnast paeluvad

Eriti vaatab ta muu seas uudiseid pealinnast. „Tallinnas, pealinnas, minu sünnilinnas tuleks otsida samuti vastuseid küsimusele, miks on ühtäkki meist saamas segregatsiooni pealinn? Kas ehk elu peaks olema nii kaugel, et radikaalselt tuleks tükkideks võtta linnajuhtimine, linnaplaneerimine ja vaadata otsa elevandile toas – kuidas saaks elukohajärgne hariduskvaliteet ja elu tervikuna selliseks, et linn kasvaks kvaliteedis,“ muretses reformierakondlane.

Ta viitas, et Eestis on täitsa häid ajakirjanikke, kes põhjalikult teemadega tegelevad. „On kirjutajaid, kelle valdkonna analüüse võib analüüsiks ka nimetada, kiired ajad vist siiski süvitsi tarbimist ei soodusta. Vahel siiski juhtub, et eksitakse põhilise reegli vastu ka tänapäeva poliitikas. Minnakse sisusse. Ja see teeb rõõmu,“ märkis Michal.

Loeb kommmentaare