DELFI 20 | Isiklikud solvangud ja ratastooli kõrval jooksmine. Kuidas intervjueerida Edgar Savisaart?

Sigrid Salutee Delfi TV reporter-toimetaja Video: Mark Šandali RUS

Novembri lõpus täitub uudisteportaalil Delfi, kahekümnes tegutsemisaasta. Selle aja sisse on jäänud suur hulk lugusid ja veel suurem hulk allikaid, kes nendes lugudes mainitud on. Kui osad inimesed satuvad Delfi veerule vaid korra elus, siis on mõned nimed korduvad loost loosse. Panime rivvi 20 kõige enam Delfi uudistes mainitud tegelast.