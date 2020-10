Danske endiste pankurite advokaat nõuab rahapesu menetluse lõpetamist

“Samuti ei ole enam võimalik tagada seaduse nõuet, et tunnistajad ei tohi enne kohtus ütluste andmist teada teiste tunnistajate poolt antud ütlusi, samuti mitte muid kohtus uuritavaid dokumente. Seetõttu on võimatu täita enamikke kriminaalmenetluse seadustiku kohtulikku uurimise peatükis sätestatud kohtumenetluse nõudeid. Samuti on tugevalt kahjustatud kahtlustatavate õigust süütuse presumptsioonile,” selgitas advokaat.

“Kohtupidamine on sisuliselt viidud meediasse asjasse kaasatud isikute tahte vastaselt ja ebaseaduslikult, mistõttu on ka kaitsja tavapärasest praktikast erinevalt sunnitud erandkorras kriminaalmenetlust puudutavat probleemi avalikult käsitlema.”

Rahvusvaheline uurivate ajakirjanike konsortsium (ICIJ) on muuhulgas koos Eesti Päevalehega kajastanud viimase kuu vältel mitmeid rahapesuga seotud lekkeid. Nende hulgas on ka Danske rahapesu kriminaalmenetluse materjalid, mille põhjal on artikleid kirjutanud nii Eesti kui rahvusvahelised ajakirjanikud.

Hirvoja ajakirjanikke lekkes ei süüdista.

“Olles ise olnud justiitsministeeriumis kunagi allikakaitseseaduse väljatöötamisega seotud, on ilmselge, et ajakirjanikku ei saa vastutusele võtta. Kuid see seadus ei anna teabevaldajale õigust andmeid lekitada,” lisas Hirvoja.

Kuigi Hirvoja nimetab Danske materjalide leket pretsedendituks, siis toimikumaterjalide lekkimine on Eestis ka varasemalt päevakorras olnud.

Märkimisväärseim juhtum oli Edgar Savisaare toimikumaterjalide leke. Ka too ajakirjandusse jõudnud juhtum käivitas arutelu, kuidas tuleks sellistele leketele reageerida. Kriminaalmenetlust ja kohtupidamist too konkreetne episood toona ei seganud.