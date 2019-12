Dago Antov: esimesed trammiliinid tuleks avada Viimsi ja Rae suunal

Trammiliinide tasuvust analüüsinud Tallinna tehnikaülikooli transpordi planeerimise professor Dago Antov ütles Delfile, et Tallinna linnapiire ületavatest võimalikest liinidest võeti analüüsi alla neli suunda, mis üllatuslikult kõik tasuvaks osutusid.

See tähendab, et tulevikus võib tekkida võimalus Tallinnast trammiga pääseda läbi Lasnamäe Maardusse, läbi Pirita Viimsisse, läbi Õismäe Tabasallu ja mis kõige reaalsem - lennujaamani viiva trammitee pikendamine võiks tuua autodest ühistransporti ka Jüri ja Peetri inimesed.

Antovilegi üllatuseks kinnitas analüüs, et trammiliinide rajamisel on väga oluline mõju linna terviklikule liikluspildile. "Sisuliselt võibki öelda, et see on üks väheseid võimalikke ja reaalseid meetmeid, kuidas vähegi suurt pilti korda saada."

Dago Antov, milline oleks mõju neil Tallinna piire ületavatel liinidel?

Mida rohkem on ligipääsu- või ühendustee lähipiirkonnaga ummistunud, seda suurem on efekt. Trammi puhul - see ei istu ummikutes, tal on oma vöönd, oma prioriteet ja pääseb suurematest ummikutest mööda. Praegu on eelkõige rohkem juttu Viimsi ja Rae suunast, mis on lühemad ja lähemal olemaseolevale võrgustikule. Kui vaatame Tabasalu võrgustikku, siis see tähendaks trammiliini rajamist esmalt Õismäele ja sealt veel edasi.

Kõige lihtsam oleks siis alustada Viimsisse suunduvast liinist?

Viimsi elanikel ei ole tegelikult alternatiive. Maardu liin oleks ka lihtsam, aga see eeldab Lasnamäe trammiliini ajamist. Eelkõige need, mis täna on ummistunud.