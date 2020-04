Covid-19 viiruse leviku trendi tõttu piirangud veel ei leevene

Kui täna valitsuse kommunikatsioonibüroost uurisime, mis saab neist piirangutest, mida lubati üle vaadata, tuli vastus: piirangud jätkuvad.

On mõistetav, et ohuolukord pole veel taandunud ent palusime siiski täpsustust, sest lubadus oli piirangud kahe nädala pärast üle vaadata. “Valdavalt kõik eriolukorra juhi korraldused kehtivad kuni nende muutmiseni. Ehk kui korraldust muudetud ei ole, kehtivad piirangud edasi,” ütles valitsuse meedianõunik Kateriin Pajumägi. “Samas piirangute vajalikkust hinnatakse iga kahe nädala järel. Seda teeb COVID-19 tõrje valitsuskomisjon. Kuna COVID-19 viiruse leviku trend Eestis kahjuks veel tõuseb, pole valitsuskomisjonil alust eriolukorra kitsendusi leevendada,” lisas Pajumägi.

Riigikogu liige Mart Võrklaev uuris täna riigikogu infotunnis majandus-ja taristuministrilt Taavi Aasalt muuhulgas seda, kas valitsusel on olemas mingigi prognoos, millal võidakse hakata kas siis samm-sammult või korraga uuesti poode avama ja neile äritegevuse võimalused tagada. “Täna on kindlasti vara öelda, millal hakkab kaubanduses olukord selles mõttes normaliseeruma, et kaubanduskeskustes on võimalik kauplusi avada või Saaremaal tervikuna kauplusi avada. Seda vastust ei ole. Nii nagu peaminister juba ütles, meetmete leevendamine sõltub väga mitmetest asjaoludest. Täna ei ole meil neid asjaolusid. Jätkuvalt on nakatumine kasvamas,” viitas Aas.

Aas lisas, et intensiivravil olevate-ning haiglas olevate patsientide arv on kontrolli all, aga see ei tähenda kindlasti veel seda, et kriis oleks möödunud.

Mäletatavasti tuleb alates 25. märtsist avalikus kohas (näiteks välised mängu- ja spordiväljakud, rannad, promenaadid, tervise- ja matkarajad) ja siseruumis (välja arvatud kodus) hoida teiste inimestega vähemalt 2 meetrit vahet. Avalikus kohas tohib koos viibida kuni kaks inimest. Piirang ei kehti koos viibivatele ja liikuvatele peredele ning avalike ülesannete täitmisel.

Alates 27. märtsist suleti kaubanduskeskused. Avatuks jäid toidupoed, apteegid, telekommunikatsiooni ettevõtete müügikohad, pangakontorid, pakiautomaadid ning kauplused, kus müüakse või laenutatakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid abivahendi kaardi või meditsiiniseadme kaardi alusel.