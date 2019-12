Cärolini märganud vabatahtlikud Heino ja Kerstin peavad tema elusana leidmist jõuluimeks

Cärolin leiti Pääsküla rabast kella 9.40 ajal Heino ja Kerstini poolt, kes läksid iseseisvalt hommikul enne ametliku otsingu algust Pääsküla jõe kallast kontrollima. "Cärolin kuulis otsijate hüüdmisi ning hüüdis neile vastu, tänu millele jõudsid vabatahtlikud Cärolinini. 23-aastane naine oli alajahtunud ning meil on alust arvata, et ta oli rabas olnud kauem kui ööpäeva, ent täpset aega ei ole hetkel võimalik öelda," edastas politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja. Kõik kadumisega seotud täpsemad asjaolud on väljaselgitamisel.

„Cärolin oli rabas abitus seisundis ning väga raskesti ligipääsetavas kohas, mistõttu ei saanud operatiivjõud talle mööda maad ligi. Cärolini juurde jõudsid abijõud jala, ent kuna tema tervislik seisund ei lubanud tal ise mööda raskesti läbitavat maastikku liikuda, kutsusime välja PPA kopteri, mis naise Põhja-Eesti Regionaalhaiglasse toimetas. Kogu päästeoperatsioon Cärolini rabast välja saamiseks kestis ligikaudu kaks tundi ning sinna olid kaasatud lisaks meile ka päästeamet ja kiirabi,“ sõnas otsinguid juhtinud Lääne-Harju politseijaoskonna välijuht Allar Lohu.

„Pääsküla raba on väga suur ala, mille läbi otsimisel olid just vabatahtlikud need, kellest maastikuotsingutel meile suur abi oli. Praegusel talvisel ajal loodusesse minnes on tähtis hoolitseda, et kaasaskantava telefoni aku peaks külmale vastu ning riietus ja jalanõud hoiaksid soojust, vaid nii saab kindel olla, et juhul kui eksid ära või satud muudmoodi abitusse seisundisse, on sul võimalik endale abi kutsuda,“ lisas Allar Lohu.