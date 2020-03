Bussitranspordi ettevõtted küsivad seoses suurte raskustega riigilt abi

Autoettevõtete Liidu esindaja Madis Lepa sõnul on bussiveo sektor sattunud kriisi tõttu väga kiiresti väga raskesse olukorda. „Täna ühtegi tellimusvedu enam välja ei sõida, ettevõtete töötajate tööle ja kojuvedu on kahanenud poole võrra ja langus jätkub. Kommertsliinidest pool on suletud ja see jätkub, riik ja kohalikud omavalitsused on pannud kinni avalikud õpilasveod ning täna on laual täiendavate avalike liinide sulgemise küsimus. Samas on bussiettevõtted seotud suure tööjõu hulga ja suuremahuliste laenude-liisingutega,“ ütleb Madis Lepp.

Autoettevõtete Liidu liikmed annavad endale aru, et tegemist on olukorraga, mis on kõigi jaoks uus ja ootamatu ning kus on keeruline leida kõiki osapooli rahuldavaid lahendusi. Samas on selge, et ilma Vabariigi Valitsuse poolsete täiendavate meetmeteta Eesti bussiveo sektor oma jõududega kriisi üle ei ela.

Pöördumises Vabariigi Valitsusele teeb Autoettevõtete Liit järgmised ettepanekud:

- Kõik inimesed, kes on karantiinis (enda, laste või riiklike piirangute tõttu), saaksid töölt eemal oldud päevade eest Haigekassalt hüvitist alates esimesest päevast 80% ulatuses kuni riigis kehtiva eriolukorra ja/või vastava inimese või tema laste karantiini lõppemiseni.

- Kõik ettevõtted, kellele pole sektoris tööd anda mahtude vähenemise tõttu rohkem kui 30%, saaksid saata töötajaid 1-päevase etteteatamisega „koroonapausile“ esialgu kuni 3-ks kuuks ja neile töötajaile makstaks Töötukassast toetust 80% senisest töötasust.

- Kui riik peaks vähendama avaliku liiniveo mahtusid, siis jätkataks ettevõtetele tasu maksmist sõitmata jäänud kilomeetrite eest põhimõttel: lepinguline kilomeetri tasu miinus kütusekulu.