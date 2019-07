Bussifirma Atko osas käib haldusmenetlus, ettevõte jääb õnnetuse osas kidakeelseks

"Üldistatult on tegemist raskete autoveoalaste rikkumistega. Sinna alla läheb näiteks selline rikkumine, kui politsei on teinud otsuse, et buss enam edasi sõita ei tohi, kuid ettevõtja või bussijuht on kehvas seisus sõiduki siiski liinile lasknud. Samuti kuuluvad nende alla juhi sõidu- ja puhkeaja rikkumised, kui sõidetakse kauem kui ette nähtud või manipuleeritakse sõidumeerikuga," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veondus- ja liiklustalituse juhtivspetsialist Eda Rembel.

Haldusmenetlusest ei saa Rembel täpsemalt rääkida. Selle tulemusena võidakse aga Atko tegevusluba osati peatada või kehtetuks tunnistada.

Rembel tõdes, et viimaste aastate jooksul on tegevusluba kehtetuks tunnistatud vaid paaril korral. "Enamasti peatatakse ühe või mitme sõiduki osas ärakiri ja antakse ettevõtjale võimalus tegevust parandada. Kui rikkumised jätkuvad, läheb asi karmiks," ütles ta.

Bussijuht väidab üht, reaalsus on teine

Atko bussijuht põhjustas eile Kloogaranna maanteel juhtunud raske liiklusõnnetuse, kui sõitis tähelepanematusest tee ääres seisnud veoautole otsa. Õnnetuse täpsed asjaolud on selgitamisel.

Atko on jäänud Delfile nii eile kui ka täna tabamatuks.

Bussifirma väitis Postimehele, et haagisveok oli pargitud liiklusohtlikult, sest sellel ei põlenud ohutuled ja bussijuht märkas veoautot liiga hilja silmipimestava päikese tõttu. Õnnetuse ajal oli päike aga kõrgel.

Politsei pressiesindaja Annika Maksimov kinnitas, et haagise ohutuled põlesid ja ohukolmnurka ei olnud küll väljas, aga veoautojuht oli just peatunud. Lisaks juhtus õnnetus sirgel teelõigul.