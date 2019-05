Bundestagi saadik: Keskerakond tuleb ALDE-st välja visata

Lambsdorff rääkis Eesti Päevalehele, et tuli Tallinna uurima, kui tõele vastavad ebameeldivad kuuldused Keskerakonna liidust paremäärmusliku EKRE-ga. Paraku kinnitas siin kogetu tema halvimaid kahtlusi.

Saksa saadiku sõnul jäi talle silma kaks asja: „Esiteks pole EKRE kohe üldse liberaalne. Koalitsioonis midagi sellist ei ootaks. Võib teha koalitsioone sotsiaaldemokraatide või ka konservatiividega, aga EKRE on Euroopa vastane, homofoobne erakond, mis on vastu kõigele, mille eest ALDE partei seisab.”

Lambsdorffi kirjeldusel on ta ise enda partei poolt väga tugeva surve all, et nõuda Keskerakonna väljaviskamist ALDE-st. „Kui ma nüüd Berliini naasen, olen sunnitud ütlema, et Keskerakonnaga on tõesti probleem,” sõnas ta.

Parlamendisaadik tõstis esile, et neil on samasugused probleemid ka Rumeeniast ALDE-sse kuulunud parteiga ning juba on heidetud välja Hispaania katalaanide esindajad.

Küsimusele, kas neid ei võiks hoida tagasi samasugused kaalutlused, mis hoidsid ära Ungari Fideszi väljaviskamise EPP fraktsioonist – ehk soovimatus kaotada europarlamendis jõudu – vastas Lambsdorff, et pall on Keskerakonna käes. „Lõigake läbi sidemed EKRE-ga ja looge siin teistsugune poliitiline kooslus! Muidugi peab iga partei otsustama ise ja elama siis tagajärgedega.”

Eestist kuuluvad Euroopa Parlamendi ALDE fraktsiooni nii Reformi- kui ka Keskerakond.