Bulgaaria president puutus kokku koroonahaigega ja jättis Eesti visiidi ära

Bulgaaria presidendi Rumen Radevi tänaseks planeeritud ametlik visiit Eestisse jääb ära, kuivõrd eile pärastlõunal selgus, et Bulgaaria riigipea on olnud enne Eestisse saabumist kontaktis COVID-19 positiivsega.

Pärast info Eestisse jõudmist võeti kasutusele kõik vajalikud meetmed ja Bulgaaria delegatsioon isoleerus hotelli. Seetõttu ei osalenud Bulgaaria riigipea ka eilsel kolme mere algatuse õhtusöögil.

Algselt juunikuusse plaanitud kolme mere algatuse kohtumine lükati koroonapandeemia tõttu edasi sügisesse. Sel nädalal pidid Eestisse kohale tulema Poola president Andrzej Duda ja Bulgaaria president Rumen Radev.

Virtuaalselt osalevad tippkohtumisel mitmed Ida- ja Kesk-Euroopa riigipead, Saksamaa liidupresident Frank-Walter Steinmeier ning Ameerika Ühendriikide riigisekretär Mike Pompeo.

Kolme mere algatus toob kokku 12 Euroopa Liidu riiki, mis jäävad Aadria mere, Läänemere ja Musta mere vahele – Austria, Bulgaaria, Eesti, Horvaatia, Leedu, Läti, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi ja Ungari. Olulised partnerid on Euroopa Liit, Ameerika Ühendriigid ja Saksamaa.

President Kersti Kaljulaidi sõnul aitab kolme mere algatus tuua siia uusi investeeringuid ning võimaldab meil siinset piirkonda ühiselt turundada kui Euroopa kõige kiiremini kasvavat regiooni. "Lääne-Euroopa on omavahel tihedalt ühendatud transpordi- ja energiakoridoridega, kuid kolme mere vahele jäävate riikide omavahelistes taristuühendustes on vajakajäämisi. Kolme mere algatuse eesmärgiks on seda muuta ning anda piirkonna majandustele energia-, transpordi ja digiinfrastruktuuride arendamisega uut hoogu," selgitas riigipea.