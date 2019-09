Brexitiga tuleb Eestis Ühendkuningriigi juhiload välja vahetada

„Soovime säilitada lähedased suhted ja mitmekülgse koostöö Ühendkuningriigiga ning üks osa sellest puudutab nende juhilube Eestis,“ märkis majandus- ja taristuminister Taavi Aas.

Seadusemuudatus võimaldab pärast Brexitit aastase üleminekuperioodi, et Eestis alaliselt elavate isikute Ühendkuningriigi juhiload ei muutuks kehtetuks. Enne Brexitit Eestisse elama asunud isiku Ühendkuningriigi juhiluba kehtib pärast Brexitit veel 12 kuud ning selle aja jooksul tuleks juhiloa omanikul see vahetada Eesti juhiloa vastu. Väljavahetamine toimub ilma eksamiteta ning tasuda tuleb vaid riigilõiv.

„Täna on veel Ühendkuningriigil laual Euroopa Liidust leppeta ja leppega lahkumine. Selleks, et Eesti oleks valmis mõlemaks võimaluseks, teeme ka selle jaoks täpsustuse liiklusseadusesse,“ lisas Aas.

Kui toimub lepinguta Brexit, siis enne Brexitit Eestisse elama asunud isiku Ühendkuningriigi juhiluba kehtib pärast selle aasta 31. oktoobrit veel 12 kuud. Teisalt kui Ühendkuningriik lahkub EL-ist lepinguga, siis Eestisse elama asunud isiku Ühendkuningriigi juhiluba kehtib veel 12 kuud pärast üldise Brexiti ülemineku aja lõppeb ehk alates järgmise aasta 31. detsembrist kuni 2021. aasta lõpuni.

Kui üleminekuaeg saab läbi, muutub Ühendkuningriigi juhiluba Eesti seaduse silmis kolmanda riigi juhiloaks, ehk edaspidi on tegu tavapärase Viini 1968. aasta teeliikluse konventsiooni juhiloaga. See tähendab, et Eestisse reisimisel selline juhiluba jätkuvalt kehtib, kuid kui isik asub Eestisse alaliselt elama, siis peab ta juhiloa vahetama Eesti juhiloa vastu 12 kuu jooksul alatest alaliselt elama asumisest.