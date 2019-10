Boroditš bussijuhtide põuast: pigem motiveeritud välistööline kui ületöötanud kohalik

Boroditš tõdes neljapäeval "Esimeses stuudios", et üks bussijuhtide põua põhjuseid on madal palk, kuid tema sõnul on ta ettevõtte juhiks asudes suutnud seda veidi parandada, vahendab ERR. "Kui meil kõrval on Skandinaavia riigid, kus on oluliselt suuremad palgad, siis kindlasti osa inimestest on läinud sinna paremat leiba teenima," ütles ta.

Boroditš toetab võõrtööjõu kasutamist. "Kui küsimus jääb selle vahel, kas liin teenindada või mitte, siis mina arvan, et kuna meie transporditeenuseid kasutab iga päev 400 000 tallinlast, siis ma pigem eelistan, et see liin töötaks ja vajadusel tuleks kaasata ka võõrtööjõudu," rääkis Boroditš, lisades, et mõni välismaalt sissetoodud bussijuht ettevõttes juba töötab.

Boroditš kinnitas, et TLT nõukokku kuuluvad poliitikud pole talle võõrtööjõu osas etteheiteid teinud. "Minu meelest parem võtta välismaalane, kes on hästi motiveeritud siin töötama, kui seda tööd teeb inimene, kes on ületöötanud, üleväsinud, sest ärme unusta, mis vastutust bussijuht kannab, kui ta veab inimesi, olgu need lapsed või tavalised reisijad."