Boris Johnson tuleb laupäeval Eestisse?

Johnson kohtub kuuldavasti peaminister Jüri Ratasega, kes tooride juhi kohe valimisjärgsel ööl SMS-sõnumeid vahetades Eestisse külla kutsus.

„Ma juba esitasin ka esialgse palve Boris Johnsonile tulla Eestisse. See toimus täna öösel, vahetasin temaga SMS-i ja ütlesin, et ta on alati oodatud oma sõdureid külastama,“ ütles Ratas eelmisel nädalal Delfile.

Paistab, et see plaan saabki teoks: pärast Ratasega kohtumist peaks Boris Johnson väisama Ämari lennuväebaasi, kus praegu peatuvad Suurbritannia hävituslendurid.

Boris Johnsonil seisavad lähiajal ees kiired ja rasked Brexiti-läbirääkimised Euroopa Liidu juhtidega.

Ratas ja Johnson kohtusid viimati tänavu augustis Londonis, kui Johnson oli alles teist nädalat peaministri-ametis.