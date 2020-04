Boris Johnson on koroonaviirusest silmnähtavalt paranemas

BBC kirjutab järgnevat: eelmisel pühapäeval (kümme päeva alates diagnoosi osaliseks saamist) St. Thomas' Hospital'i toimetatud 55-aastane Suurbritannia peaminister viitis intensiivravi osakonnas kolm ööd, misjärel tema seisund lubas tal naasta tavapalatisse.

Peaminister kulutavat haiglaravil viibides aega, lahendades sudokut ning vaadates filme. Tema kihlatu, Carrie Symonds, olla saatnud talle ultrahelipilte nende ühisest sündimata lapsest. Johnson pole oma elukaaslast näinud juba tervelt kuu aega. Eile olnud Johnson teinud juba ka lühikesi jalutuskäike, näidates jõu taastumise märke.

Arvatakse, et Johnsonil tuleb riigiasjadega tegelemisest viibida eemal veel kuu aega. Seni täidab peaministrikohuseid välisminister Dominic Raab.

Üleüldine olukord

Suurbritannia on saanud koroonaviiruselt tugeva löögi allapoole vööd: haigusjuhtumeid on siiani olnud 78 991, millest 9875 on olnud surmavad ning millest paranenuid on 344.

Esimene ametlik koroonajuhtum avastati saareriigis 31. jaanuaril.

