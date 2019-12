Bolt vaatab tõukeratastega jõudsalt ka väikelinnade suunal

Rakvere abilinnapea Rainer Miltopi sõnul on Bolti tulek Rakverre ainult tervitatav, kuna tõukerattal liikumise võimekus linnas aina kasvab.

"Selliseid kõnniteid, kus tõukerattaga sõita, on meil lisandunud kümneid kilomeetreid. Rakveres on kokku 83 km teid ja ehkki meil ei ole veel samas mahus kõnni- või kergliiklusteid, laiendab elektritõukerataste rendivõimalus märgatavalt inimeste liikumisvõimalusi eeskätt lühikeste vahemaade läbimiseks," märkis Miltop.

Bolti tõukerataste suunajuhi Thomas Tammuse sõnul oli tore näha, et Rakvere elektritõukerataste tulekusse niivõrd positiivselt suhtub.

"Rakvere on tõukerattaga sõitmiseks suurepärane linn – vahemaad on elektritõukerattaga läbimiseks parajad ja liiklus ei ole nii tihe kui pealinna tänavatel. Loodan, et läbirääkimised sujuvad edukalt ning juba kevadel võivad inimesed Bolti tõukerattaid Rakvere linnatänavatel näha," avaldas Tammus lootust.

Linnavalitsuses peetud kohtumisel arutati tõukerataste rendivõimalusi ja kaardistati esialgsed võimalikud alad, kuhu võiksid tulla tõukerataste parkimispunktid.

"Punktide valikul jälgitakse seda, et tõukerataste võrgustik kataks kogu linna ning oleks kõikidele kodanikele lühikese jalutuskäigu kauguses," selgitas Tammus.

Bolt on tõukerataste renditeenuse pakkumise teemal suhtluses ka teiste kohalike omavalitsustega, ent täpsemalt ei soostunud Bolt seda kommenteerima. "Anname kindlasti teada, kui midagi juhtuma hakkab," ütles Bolti pressiesindaja Jaan Lašmanov. Bolti laienemine sõltub tema sõnul suuresti kohalike omavalitsuste enda huvist.