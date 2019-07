Bolt: on naiivne arvata, et tõukeratastega jäävad õnnetused olemata

Bolti tõukerattaga soovitatakse sõita kõnniteel ja seejuures rõhutatakse tähelepanelikkust, et jalakäijatest kiiremini sõitvad tõukeratturid kõndijaid ei ohustaks. Kuigi liikluseeskirjad ei kohusta tõukerattaga sõites kiivrit kanda, soovitatakse seda siiski ohutuse tagamiseks kasutada. "Kui küsida, kas pole tülikas seda [kiivrit] kogu aeg kaasas kanda, siis peab küsima vastu, kas jätaksime autos turvavöö kinnitamata seetõttu, et see ei ole mugav," lausus Unt.

Elektrilised tõukerattad võimaldavad inimestel autota linnas ringi liikuda ja seeläbi keskkonnasäästlikumalt elada. Unt mainib, et tõukeratturite tagasiside põhjal saab kinnitada, et tõukerataste kasutamine avab võimaluse auto koju jätta. "Meie näeme tõukerattaid kui keskkonnasäästlikku, mugavat ja tihti kiireimat viisi linnas liiklemiseks," ütles Unt ja lisas, et põhjalikku uurimistööd elektriliste tõukerataste kasutamisest Eestis pole tema veel märganud.

Kuigi Bolti tõukeratastega on kaasnenud tagasilöögid nagu vandalism ja ilmnenud regulatsioonide puudulikkus, on Bolti hinnangul elektritõukerataste populaarsus Tallinnas ja Pärnus üks suurimaid õnnestumisi. Bolt plaanib rataste rendiga laieneda üha rohkematesse linnadesse. Samuti lõi Bolt võimaluse väikeettevõtjatel ise oma tõukerattaparki nende platvormil hallata. Nii avati teenus näiteks Riias, kus partnerettevõte kasutab Bolti tugisüsteeme.

"Meie peamine eesmärk on koondada erinevad võimalused linnas ringi liikumiseks oma platvormile, et kasutajatel oleks võimalikult lihtne otsustada, mis on parajasti soodsaim või kiireim," selgitas Unt.