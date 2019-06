Bolt käivitas elektritõukerataste laenutuse ka Pärnus

Bolt alustab Pärnus sel nädalavahetusel toimuvate Hansapäevade raames 50 tõukerattaga, juulis ja augustis on tänavatel sada tõukeratast. Eestis on kasutusel Segway tõukerataste uusim mudel NineBot ES4, mille maksimaalne kiirus on 25 kilomeetrit tunnis ning ühe laadimistsükliga on võimalik sõita kuni 40 kilomeetrit.