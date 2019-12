BLOGI, VIDEO ja FOTOD | Sotsiaalminister Tanel Kiik apteekide sulgemisaktsioonist: ma pole veel näinud nii madalat viisi riigikogu survestamiseks

Ketiapteegid, mida ähvardab reformi tagajärjel sulgemine, jäävad suletuks kuni homseni. Apteekide Ühendusse kuuluvad Apotheka, Benu, Euroapteek ja Südameapteek. Erandiks on valveapteegid, mis teevad oma uksed lahti kell 20. Samas tuleb arvestada, et terve rida proviisoriapteeke on jätkuvalt lahti. Nende nimekiri on leitav ravimiameti kodulehel.

Pärast ketiapteekide teadet korraldas sotsiaalministeerium pressikonverentsi, kus värskeid arenguid kommenteerisid minister Tanel Kiik ja konkurentsiameti juht Märt Ots.

Apteegikettide kokkulepe ühel ajal apteegid sulgeda on tõstatanud küsimuse, kas tegu on kartellileppega. Konkurentsiameti pressiesindaja Maarja Uulits ütles, et amet kujundab veel seisukohta, kas see on konkurentsiseadusega vastuolus või mitte. "Kas tegu on kartelliga, otsustab prokurör," sõnas ta.

Ketiapteekide vastulöök

Apteegiketid: sotsiaalministri valuline kriitika käib tema enda elluviidava reformi kohtaEesti Apteekide Ühenduse (EAÜ) teatel on tänane apteekide ajutise sulgemise eesmärk nn apteegireformi ulatus praktiliselt läbi proovida ning kantud soovist rahva tervist kaitsta. Kuna ministeerium on keeldunud enam kui nelja aasta jooksul mistahes analüüsidest, oli see viimane võimalus, et apteekide sulgemise mõju teada saada.“Sotsiaalminister Tanel Kiige kriitika ajutise erakorralise sulgemise aadressil on tegelikult kriitika tema enda elluviidava apteegireformi aadressil, sest täna toimub ajutiselt sama, mis alates aprillist tähtajatult,” selgitas EAÜ juht Timo Danilov. “Apteegid ei ole teinud midagi enamat, kui see, mis on seaduses 1. aprilli tähtajaga kirjas.”Danilovi sõnul ei saa nõustuda ministri tänase emotsionaalse ja valuliku reaktsiooniga, et apteegid on pannud ohtu rahva tervise. “Kui see on nii, siis on rahva tervis ohus ka alates 1. aprillist. Samas on kogu aeg kinnitatud, et Eestis on üle 200 proviisorapteegi ja reform ohtu rahva tervisele ei kujuta. Üks ja sama asi ei saa ühekorraga olla ohtlik ja mitte ohtlik,” lisas EAÜ juht.„Oleme püüdnud eesootavale apteekide mass-sulgemisele tähelepanu juhtida, kuid kahjuks pole meid kuulda võetud. 300 apteegi sulgemine ei ole nali. Täna oli avatud üle 200 apteegi ning see ilmestaski reaalsust, mis meid kevadel ees ootab. Ametkonnad on öelnud, et 200st apteegist piisab Eesti inimeste ravimitega varustamisel ja apteegiteenuse osutamisel. EAÜ sellega nõustuda ei saa,“ ütles Danilov.„Kõik väited väljapressimistest ja küünilisusest on poliitiline retoorika, et enda tegematajätmisi ja olukorra kriitiliseks kujunemist õigustada ja tähelepanu kõrvale juhtida. Apteekidele on apteegiteenuse osutamine nende põhitöö. Poliitikutel ja ametnikel on aga olnud aja jooksul kõiksugu ettekääneid, miks apteegireformi probleemidega mitte tegeleda ja tänaseni on meid viinud aastatepikkune ametkondade ja poliitikute tegevusetus. Meie eesmärgiks on, et patsientide huve ei kahjustataks ja 300 apteeki ei pandaks lõplikult kinni kolme kuu pärast,“ kinnitas Timo Danilov ja lisas, et tema hinnangul lõhutakse süsteemi, mis töötab hästi ja on inimeste huvides.

Proviisorapteeke hoitakse täna vajadusel pikemalt avatuna Proviisorapteegid hoiavad täna apteegid vajadusel pikemalt avatuna, kuna Eesti Apteekide Ühendusse kuuluvad ketiapteegid sulgesid omanike käsul uksed väljapressimisstreigiks. "Ketiapteekide omanike otsus alustada etteteatamata väljapressimisstreiki on patsientide suhtes lubamatu. See läheb vastuollu igasuguse inimlikkusega," ütles Eesti Apteekrite Liidu peaproviisor Kaidi Sarv. "Kurvaks teeb ka see, et ketiapteekide proviisorid polnud streigiotsuses vabad. Väidetavalt teatati mõnel pool apteekide juhatajatele nõudest apteek sulgeda vaid kümmekond minutit ette," ütles Sarv. "Mõistame, et meie kolleegid pandi väga ebameeldivasse olukorda, sest selline sekkumine tervishoiuprofessionaali töösse on lubamatu." Eestis on ligi 200 proviisoromanikuga apteeki, mis võtavad vastu patsiente hoolimata ketiapteekide aktsioonist. „Paljudes omavalitsustes on proviisorapteegid avatud ketiapteekidega sama kaua ja ravimite kättesaadavus on seega aktsiooni ajal tagatud. Mitmetes omavalitsustes otsustasid proviisorapteegid aga ravimite kättesaadavuse paremaks tagamiseks pikendada tänast tööpäeva tunni või paari võrra,“ lisas Sarv. Tavapärasest kauem on avatud: · Tallinna Arsenali Apteek kella 20ni · Tallinna Kalamaja Apteek kella 20ni · Loo Apteek kell 19ni · Kehra Apteek kella 18ni · Laagri Apteek kella 20ni · Tapa Jaama Apteek kella 19ni · Paide Vee Tänava Apteek kella 20ni · Tartu Kastani Apteek kella 22ni · Viljandi Kantremaa apteek kella 19ni · Räpina Apteek kella 20ni · Tallinna Kaarli Apteek Tõnismäel kella 20ni Avatud apteekide nimekirja leiab https://www.ravimiamet.ee/nimekiri-apteekidest-mis-ketiapteekide-erakorralise-sulgemise-ajal-eeldatavasti-avatud

Tallinna valveapteegid on avatudTallinna valveapteegid Tõnismäel (Tõnismägi 5) ja Lasnamäel (Vikerlase 19) on avatud vastavalt linnaga sõlmitud lepingule ka õhtul kell 20-st kuni hommikul kella 8ni.Eesti Apteekide ühendusse kuuluvad ketiapteegid sulgesid täna kella 14 oma apteekide uksed.Nimekiri apteekidest, mis Tallinnas on avatud:Arsenali Apteek (Erika tn 14), Balti Jaama Turu Apteek (Kopli tn 1), Ehitajate Tee Apteek (Ehitajate tee 148), Hiiu Rimi Apteek (Pärnu mnt 386), Järveotsa Apteek (Õismäe tee 107), Kalamaja Apteek (Kotzebue tn 9), Kalamaja Apteek HA1 (Paldiski mnt 62), Kolde Selveri Apteek (Sõle tn 31), Lakiotsa Apteek (A. H. Tammsaare tee 133), Magistrali Keskuse Apteek (Sõpruse pst 201), Marja Apteek (Mustamäe tee 45), Meloni Apteek (Estonia pst 1), Mustamäe Tervisekeskuse Apteek (Ehitajate tee 27), Männiku Rimi Apteek (Männiku tee 100), Paekivi Apteek (Pae tn 74), Pelgulinna Südameapteek (Ädala tn 1), Pereapteek (Suur-Ameerika tn 18a), Pinna Apteek (P. Pinna tn 8), Punane Apteek (Punane tn 16b), Punane Apteek HA1 (Mahtra tn 27), Stockmanni Apteek (Liivalaia tn 53), Sõle Südameapteek (Sõle tn 16), T1 Apteek (Peterburi tee 2), Tähesaju Selveri Apteek (Tähesaju tee 1), Veerenni Tervisekeskuse Südameapteek (Veerenni tn 53a), Virbi Apteek (Virbi tn 4), Virbi Euroapteek (Virbi tn 12), Ülemiste Tervisemaja Apteek (Valukoja tn 7/2-Karl Papello maja).

Delfi lugeja: häbi kõigile, raisake vähem aega sõdimisele! "Ei jäänud täna rohtudeta - sain hoopis 200 m jalutuskäigu asemel teha 3 km matka. Ilm ka ju seda soosiv," kirjutas lugeja sarkastiliselt."Ei pea apteekide poolt seda õigeks, et enne avalikkust aegsasti teavitamata. suleti juba uksed. Samuti polnud apteegi ustele kinnitatud siltidele lisatud apteegi asukohta, kust oleks kiires korras võimalik ravimeid saada. Raadiost anti streigist teada siis, kui ma oli läbi käinud neli apteeki ja jõudnud juba ka Ravimiametile helistada, kust sain lõpuks teada, millisest apteegist on võimalik üldse oma lastele retseptiravimid saada. Polnud varianti, et ootan nendega kasvõi homseni," kirjeldas lugeja. "Häbi kõigile! Tehke rohkem päris tööd ja raisake vähem aega sõdimisele!" lisas ta.

Pressikonverents on lõppenud.

Märt Ots vastuseks küsimusele, kas konkurentsiametil on plaanis algatada menetlus apteekide kartellile sarnanevast käitumisest, kus turuosalised ühiselt asjades kokku lepivad: analüüsime, kas tegu on konkurentsiseaduse rikkumisega ja analüüsime, kas on tegemist koordineeritud tegevusega.

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse juhib tähelepanu, et sildid mis on suletud apteekide uste peal, ei vasta määrustele. Jesse: fotodelt on näha, et sildid ei ole vastavuses ja ravimiamet ei peaks hakkama tegelema järelevalvemenetlusega.

Pressikonverentsile on tulnud ka ravimimüüja Tamro peajurist, kes küsib Kiigelt - miks minister aktsioonile nii valuliselt reageerib, sest eesmärk on näidata, mis saab järgmise aasta 1. aprillist? Kiik: meie ettepanek on teha reformi etapikaupa, viga oli et rakendusakte kohe seadusesse ei pandud. aga veelkord, minul pole selle aktsiooni kohta ühtegi head sõna öelda. See, mis juhtub 1. aprillil, sõltub sellest, mida riigikogu otsustab. Meiepoolne ettepanek on teha asja etapikaupa ja see on täiendav vastutulek reformis. Võrldus 1. aprilliga ei päde, sest veel kolm kuud on aega teha apteekide omandites muudatusi. Teie surveavaldusele ükski poliitik ei allu.

Kiik: olen põgusalt rääkinud peaministriga sellel, ka tema on hinnangu andnud sellele. Ma pole kohanud ühtegi riigikogu liiget veel, kes ütleks, et selline aktsioon sai neilt apteegikettide poolehoiu. muidugi apteegireformi üle arutada võib ja olen avatud kohtumistele kõigi osapooltega, aga eeldan, et kummalisi jõudemonstratsioone ei tehta.

Tanel Kiik: kutsun turuosalisi kainest mõistusest lähtuma. See praegune tegevus ei ole produktiivne. Keegi ei hakka nüüd vaatama, et apteegireform on vale asi. Jätkan tööd ka koostöös ravimiameti ja teistega selle nimel, et ravimite kättesaadavus oleks tagatud.

Tanel Kiik leidis, et ketiapteekide sulgemine töötab vastupidiselt ketiapteekide huvidele.

Ots: kui Tallinna Veega käisid meil vaidlused, siis keegi ei tulnud ju selle peale, et vesi kinni keerata. Vaidlused käivad hindade jm asjus pidevalt. Keegi pole kasutanud sellist relva, et teenuse osutamisest loobuda.

Ots: muidugi peame pidama debatti, milline peaks apteegireform olema ja ameti seisukoahd on mõnevõrra teistsugused kui sotsiaalministeeriumil, aga selline aktsioon on äärmuslik.

Märt Ots: konkurentsiamet on seisukohal, et tegemist on äärmusliku aktsiooniga. konkurentsiregulatsiooni mõttes on tegu samuti libedal jääl kõndimisega, sest ettevõtete vahel kokkulepitud tegevus on igatpidi taunitud.

Kiik: rahva tervis ei ole midagi millega mängida ja mida ohtu seada. Nagu ütlesin, ma pole veel näinud nii madalat viisi riigikogu survestamiseks. Väga kahetsusväärne päev.

Kiik: mul jääb üle vaid tänada apteeke, mis on lahti ja apteekreid-proviisoreid-apteegiomanikke, kes on valmis olema täna pikemalt tööl ja apteeke lahti hoidma.

Kiik: et keegi otsustab enne pühadeperioodi algust olematu etteteatamisajaga seades ohtu ravimite kättesaadavus... midagi sellist poleks ma uskunud.

Tanel Kiik: midagi nii küünilist oma poliitikas olemise aja jooksul ,mida on pea kümme aastat, pole ma näinud.

Tanel Kiik: see mis me täna näeme, on kõige ilmekam näide, mis apteegireform on vajalik. Praegu seatakse ohtu paljude inimeste tervis ja heaolu, mistahes ettekäändel. Tänaseks olukorraks ei antud kellelegi aega ette valmistada ja seda kõike tehakse äärmiselt küünilisel moel. Riigikogu ega valitsust selliste võtetega põlvivi ei suru ja pärast seda on väga raske tõsimeeli arutada, et apteegikettide peamine mure on ravimite kättesaadavuse tagamine. See seati just nende poolt ohtu.

Delfi teeb otseblogi kell 15.25 algavast pressikonverentsist, kus sotsiaalminister Tanel Kiik ja konkurentsiameti juht Märt Ots annavad hinnangu seoses apteegireformiga, sh tänase apteegikettide protestiaktsiooniga.

