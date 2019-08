BLOGI, VIDEO JA FOTOD | Peaminister Ratas jääb ametisse, umbusaldusavaldus kukkus läbi

Umbusalduse avaldamine peaminister Jüri Ratasele

Umbusaldusavaldus kukkus läbi! Poolt oli 40, vastu 55 ja erapooleteuid ei olnud. 1 liige ei osalenud.

Simson palus viis minutit vaheaega. Saalis põhjustas see valju arutelu ja isegi naerupahvakuid - nimelt oli istungi hakul kokku lepitud, et pause ei tehta. Simson ajas siiski seaduses näpuga järge, vahetult enne hääletust saab fraktsioon võtta viie minuti pikkuse pausi.

Küsimustevoor lõppes. Algasid läbirääkimised. Kõnepuldis saab sõna Indrek Saar, sotsiaaldemokraatide juht. Seejärel Kaja Kallas, siis Siim Pohlak, Kadri Simosn ja Helir-Valdor Seeder.

Aivar Sõerd: "SKP prognoosi peab suure tõenäosusega alla keerama, maksulaekumine täis ei tule, selgitage palun seda SKP lõhe asja."Jüri Ratas: "Teie kirjelduse järgi, ja ma muideks jagan seda, majanduse nii head aastat kui on olnud, ei pruugi enam tulla. See ju tähendab otse seda, et avalik sektor peab julgemalt investeerima, aga kas see ka nüüd päriselt nii tuleb? Ootame ära prognoosid ja vaatame, mis meie võimalused on. SKP lõhe osas me kindlasti aimame õiges suunas."

Urve Tiidus küsib siiski veel, et millal saab Saaremaa sild valmis. Ratas: "Sillad on maailmas üks asi, mida tehakse PPP projektina. Ma olen kohtunud erasektori esindajatega, et kui nemad on valmis investeerima, siis nad eeldavad, et parvlaevu ei jää. Kui parvlaevad jäävad ja tuleb ka sild, siis jääb küsimus, kui suure osa katab riik. See võiks olla PPP projekt, aga me peaks alustama saartest."

Raimond Kaljulaid (kes on muuhulgas ka viimane küsija): "Me oleme kolm tundi vaadanud monoetendust, mulle tundub, et sa saad aru, et see valitsus on sinu jaoks ebaõnnestumine, sul on alati võimalus see lõpetada."Jüri Ratas: "Kui mõnikord minnakse ka erakonnast ära, on meil alati võimalus tagasi tulla."

https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-katri-raik-on-sotside-vaikelu-osas-kriitiline-ei-piisa-vaid-inimestega-kohtumisest-tuleb-sona-votta-ja-aktiivne-olla?id=87285969

Hele Everaus võrdleb kirurge ministritega: "Kui kirurgid läheks katse-eksitusmeetodil operatsioonilaua juurde, siis meil poleks paljusid haigeid. Miks saab seda teha valitsuses?"Ratas: "Mõnikord eksitakse ka meditsiinis ja tervishoius, aga ka valitsuses. Meie ministrid tulevad ju erinevatest erakondadest. Mõnikord tulevad ministriteks inimesed, kes tulevad täiesti väljastpoolt poliitikat. On ministreid, kes tulevad riigikogu kogemusega. Võtame Jüri Luige, kes on vist juba viiendat korda minister."

Peaminister on küsimustele vastanud kolm ja pool tundi. Umbusalduse tulemus on etteennustatav ning peaminister puikleb vastustest kõrvale.

Hanno Pevkur: "Kuidas sa näed edasi kulgemas olukorda valitsusoludes, kus on sisse kooderitud tugev vastuseis Kadrioru ja mõne valitsuse liikme vahel ja seda just kriiside lahendamise puhul?"Jüri Ratas: "Me oleme õigusriik ja meil on üks peaminister korraga. See saal annab peaministrile volituse moodustada valitsust. Ma toetan, et me igal juhul jääksime parlamentaarse riigikorra juurde. Eilne koosolek näitas, et isegi kui inimeste vahel on ebasümpaatia, siis saab siiski pidada konstruktiivseid läbirääkimisi. Vastuolu Kadrioru ja mõne ministri vahel - see töö nagu toimib. Iganädalaselt toimib julgeolekunõukogu töö, kus on presidendi esindaja olemas."

Jüri Ratas võrdleb riigikogu laes leiduvad krohvipragusid kartulivagudega. "Neid vagusid tuleb hästi künda ka riigis, nii valitsuse kui ka riigikogu vagu tuleb korralikult künda," kirjeldab ta ootamatult. Ta jätkab metafoori, kirjeldades, et rahvas on valinud parimad inimesed riigikogu vagusid "kündma".

Kristiina Šmigun-Vähi uurib, kuidas Ratase abikaasa vastu peab. "Pere peab hästi vastu, aitäh!"

Keldo kordab küsimust Kingo kohta ning nõuab jah-ei vastust, kas ta on Kingo hoidmisega maksumaksja raha eest rahul. Ratas: "Ma ei mõõda ta tööd selles, palju ta Tallinna sadamast välja sõidab. Ma mõõdan seda selles, kuidas meie suhted on ettevõtjatega."

Jüri Jaanson: "Te olete juba 14 korda vabandanud ning rääkinud kellegi teise eest. Umbusalduse peamine võlu on selles, et te olete meie ees, ja räägite meiega."Jüri Ratas: "Ma ei taju, et oleks kriitilisi küsimusi. Eesti ühiskond on saanud sellest ajajärgust üle, et las laastud lendavad. Härra Jaanson, muidugi on valitsuse liikmed öelnud asju, millele ma alla ei kirjuta. Reageerida saab nii, et ma kas lõpetan selle koostöö või ma reageerin teisiti. Ma pole esimest teed valinud."

https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-siim-pohlak-rahvas-ei-oota-sellist-soud-mida-opositsioon-tana-teeb?id=87285823

Jevgeni Ossinovski toob välja, et USA-s uuritakse, kas Trump on terve, sest tema impulsiivsusega võib suisa sõja välja kutsuda. "Kas sina oled kindel Mart ja Martin Helme vaimses sobivuses sellele kohale?"Jüri Ratas: "Mulle meenub presidendivalimised 2006. aastal, kui tervise kohta avaldati lugusid ühe presidendikandidaadi kohta, kuidas kirjeldati Arnold Rüütlit. Tuua tervist niimoodi mängu, on sobimatu. Aga Mart ja Martin Helme, loomulikult ma olen nende tervises kindel."

Siim Kallas: "Praeguses valitsuskoalitsioonis domineerib EKRE programm. Nende programmis on punkt, et tuleb valimisõigus ära võtta mittekodanikelt KOV valimistelt. Kuidas sellega siis on, kas valitsus liigub sinna suunas?"Jüri Ratas: "Ma ei tunne täna Reformierakonna kriitikat sugugi. Tänase koalitsiooniga me püüame teha seda, et meil elaks Eestis rohkem inimesi, kelle taskus oleks Eesti pass. "

Jaak Juske: "Eelmises valitsuses oli teil minister, kes ütles kahetsusväärselt, et Eesti ei peaks kuuluma NATO-sse. Martin Helme rikkumised on samasugused. Palun võrrelge, miks Helme lahkumisavaldusega pole te läinud Kadriorgu?"Jüri Ratas: "See oli Mihhail Korbi isiklik otsus, see polnud minu surve. Kui te mäletate seda koalitsiooni, siis oli koguaeg arvamus, et see koalitsioon on venemeelne. See ju nii ei olnud. Ma ei oska neid kahte kaasust võrrelda."

Marko Mihkelson: "Nii praegune vastus kui ka eelmised kinnitavad, et sa ei sobi peaministriks. Kui ma küsin, miks on meie diplomaatidel keeruline seletada, miks Eesti valitsus teeb selliseid otsuseid. Kuna sa viitasid, et meie valitsus töötab konsensuslikult, siis mu küsimus on, miks sa jagad neid seisukohti nagu näiteks kui on must, siis näita ust jms?"Jüri Ratas: "Ma töötan iga päev selle nimel, et Eesti leiaks uusi liitlasi, kes pole ehk siin regioonis olnud nii aktiivsed. Mitte ainult NATO või EL-i piires, aga ka teisi. Ma mõistan sind täielikult, et sa ei saa mind usaldada. Mina arvan, Marko, et sina oled teinud tõsist tööd välis- ja kaitsepoliitikas."

https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-raimond-kaljulaid-sel-valitsusel-on-kahetsusvaarselt-head-eeldused-voimust-pikalt-kinni-hoida-muud-sillad-on-poletatud?id=87285555

Kaja Kallas Kingole viidates: "Miks sa raiskad maksumaksja raha, lastes väliskaubandusministri tööd inimesel, kes ei taha käia välismaal, välismaalastega suhelda ei taha ja meie ettevõtjaid ei aita?"Jüri Ratas: "Eks iga minister teeb oma tööd oma südametunnistuse järgi. Seda tööd peavad tegema kõik ministrid. Keelteoskus - tänapäeva rahvusvahelises suhtluses ei jää asi tõlkide taha. On riigijuhte, kes ühtegi võõrkeelt ei räägi ja saavad oma töö tehtud."

Toomas Kivimägi: "Eile oli ERR-is uudis "Minister Kingo täidab oma lubadust ning hoidub välisvisiitidest". Kuidas sa seda tolereerid, et meie väliskaubandusminister ei käi välismaal? Mu usk ei ole suur, aga ma loodan, et sa saad aru, et koalitsioon EKRE-ga oli viga."Ratas: "Umbusaldusteksti ma lugesin viimati läbi täna öösel. Ma olen hästi välja maganud, et anda häid sisulisi vastuseid. Kert Kingo küsimus ja pealkiri - eks iga minister planeerib oma reisid ise. Ma olen temaga rääkinud paarist välislähetusest, need olid seal tuleku alguses. Kui me saime G20 kutse infotehnoloogiaministrite kohtumisele, siis ma mõtlesin, et see on nii auväärne kutse, et ma püüan sinna ise minna."

Mitmed küsijad saavad vastuseks konkreetse "jah". Ratas väldib küsimustele vastamist?

Annely Akkermann viitab kevadel parandada lubatud avaliku sektori töötajate osakaalule: "Kas Martin Helme vilistab teie ülesannetele?"Jüri Ratas: "Valitsust juhib peaminister, valitsuse esimesel nõupidamisel lepitakse kokku, millistel alustel me töötame, tavaliselt on see kollegiaalne alus, välditakse hääletamist. See, kuidas teile näib, kes seda valitsust juhib, ma ei saa seda muuta, ega tahagi muuta. "

Signe Kivi: "Valitsus annab riigile näo. Viimati oma volitusi ületanud ministrite soolo lõppes sellega, et te saite kingituseks punase mänguauto. Teil on võimalus moodustada valitsus pädevatest ministritest, aga täna te täidate selles valitsuses pigem sotsiaalse siduvuse ministri rolli, Jüri Ratas, miks te ennast ei kehtesta?"Jüri Ratas: "Kingitud hobuse suhu ei vaadata, aga mina lahkusin sealt ilma igasuguse mänguautota. Ma ei saa teie veendumusi kuidagi jõuga ümber lükata, ma saan ainult selgitada. Ma näen, et selles debatis on üks soov see, et Jüri Ratas poleks enam peaminister, meie vaated lähevad siin lahku."

Kristiina Šmigun-Vähi: "Ma kevadel küsisin teie käest, kas te tõesti usute, et sellest valitsuses saab asja. Te olite optimistlik, kas te täna olete oma vastuses sama kindel?"Jüri Ratas: "See valitsus pole enam uskumises, see on näidanud, et nad suudavad koos toimetada ja teha otsuseid, mis aitavad Eestit edasi. Korrigeerin vastust tugevuse suunas."

https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-jaanus-karilaid-umbusaldusavaldusest-kaja-kallas-hindas-olukorda-valesti-noelaga-sotta-ei-tulda?id=87285073

Maris Lauri: "Teie ees võidakse olla ju vabandatud, aga avalikkuse ees pole vabandatud. Näiteks pärast kokkulepet Martin Helme suvilas teatas siseminister ja tema abikaasa, et teie eesmärk on Reformierakonna hävitamine. Teie poolt järgnes vaid vaikus. Kas te saate aru, et küsimus pole vabandamises, aga selles, et selliseid asju ei juhtuks?"Jüri Ratas: "Loomulikult, mida vähem juhtuks ühiskonda lõhestavaid asju, seda parem see oleks. Selle kohta ma soovin küll öelda, et ma soovin Reformierakonnale jõudu, me oleme Euroopas ALDE ühteses peres, ma ei soovi Reformierakonna lõppu."

Riina Sikkut: "Mart Helme väitis täna, et meedia on opositsiooni paramilitaarne tiib. Ma ei saa aru, kuidas sellist lauset üldse moodustada saab, aga ju siis saab. Ma kordan Andres Suti küsimust, et kus on sinu punane joon?"Jüri Ratas: "Tihti ta on väga võimas pealkiri, aga see kukub kildudeks, suuresti selline põhimõtteline positsioon on kirja pandud meie põhiseadusesse ja meie vandesse, mida me oleme andnud."

Marko Mihkelson: "Jüri, miks on meie diplomaatidel nii raske seletada, mis Eestis toimub? (viitab Matti Maasikale)"Jüri Ratas: "See ongi raske töö. Piiratud inimressursi, raharessursi ja esindusressursi tingimustes, nad teevadki väga suurepärast tööd ja see nõuabki väga palju. Ma arvan, et Eesti peab ÜRO-s tegema hakkama otsuseid, mida me pole süvitsi mõelnud. Seal tuleb leida tasakaal meie erinevate liitlaste vahel. See, et valitsusel pole ühtset välispoliitikat, on vale. Sa ütled, et igal erakonnal on oma välispoliitika, jah tõepoolest, aga nendes lepitakse kokku koalitsioonileppes. Eesti välispoliitilinekurss on saanud aktiivsemaks."

https://www.facebook.com/eestiekspress/posts/10156358090551651#w=500

https://tv.delfi.ee/uudised/paevauudised/video-mihhail-lotman-reformierakond-tulistab-ratase-umbusaldamisega-endale-jalga-taiesti-mottetu-ettevotmine?id=87285433

Madis Milling: "Mitu korda olete veel meedias valmis ütlema, et selline käitumine on lubamatu?"Ratas: "Ma mäletan poliitilist ajajärku, kus arvati, et poliitik ei tohi vabandada. Nüüd on süüdistus teise suunda, et mitu korda veel tuleb vabandada. See on nii nagu peres ja sõpruskonnas, ma ei oska oma abikaasale öelda, et vabandan veel kümme korda ja siis on kõik. Exceli tabel sai täis. Ei ole ju nii."

Andres Sutt: "Millisest teost algab tegu, mis viib ministri tagasiastumiseni?"Ratas: "Igast teost. Iga hetk tuleb arvestada sellega, et on teatud sammud või teod, mis ei lähe selle alla, nagu ei kannaks vastutust. Sealhulgas ka eraelus."

Katri Raik: "Mida teha selles asjas, et eesti keele õpe paraneks?"Ratas: "Kui me vaatame riigikontrolli auditit, siis meie soov, et nende eesti keele oskus oleks hea, pole töötanud. See koalitsioon soovib väga tugevalt panustada paremasse keeleõppesse. Me näeme, et me lähme üle eestikeelsele õppele."

Kristen Michal: "Teie vastuseid kuulates tundub selline pseudosemutsemine, mistõttu ma küsin, mida te ootate? Aastaid ootasite Savisaare taga, nüüd ootate EKRE ministrite taga, mida te ootate? Ratas: "Ma tegutsen iga päev selle taga, et meie elu läheks edasi. Peaministril ei ole kunagi aega oodata, tuleb tegutseda."

Heljo Pikhof: "Odavama viina altarile on toodud lasteaia ja õpetajate palgatõus ja politsei kärped. Miks on odavam õlu tähtsam kui teadusrahastuse ja õpetajate palgakasv?"Ratas: "Ma ei toeta seda võrdlus ja ma arvan, et ka teie ei toeta. Kui me teeme mingeid otsuseid, on nendel eelarvele kas negatiivne või postiivne mõju. Pärast alkoholiaktsiisi tõstmist algas ralli pihta. Eelmine valitsus tegi neid otsuseid edasi. Alati on lähtutud rahandusministeeriumi hinnangutest, mis on alati olnud erinevad. Valitsuses ei saa panna pead liiva alla, valitsus peab eelarve esitama. Ma ei kritiseeri eelmist valitsust."

Jürgen Ligi juhib tähelepanu Ratase muutlikutele seisukohtadele pensionite osas: "Meil on uus koalitsioon. See koalitsioon on sõlminud kompromissi, et II sammas ei teeni eesmärki, hoolimata minu arvamusest möödnud aasta novembris. Ka Isamaa on teinud kompromissi - nende soov oli, et II sammas kaob, aga see ei kao, see muutub vabatahtlikuks."

Keit Pentus-Rosimannus: "Praegu EKRE lükata-tõmmata valitsus on probleemne seetõttu, et te võtate noortelt tüki kaupa tuleviku läbi tagurliku viinapoliitika, pensionisamba lõhkumise kaudu, mainekahju, kliimapoliitika lõhkumise ja läbi rahandusliku augu, mida te tekitate. Kas te olete valmis sisulistest poliitikatest loobuma?"Ratas: "Keit, ma vastan kõigile esitatud küsimustele. Sa ütlesid, et olete vastu sellepärast, et kliimaga ei tegeleta. Ma ütlen, et nii sügavalt pole ükski valitsus keskkonnateemadega tegelenud. Me soodustame seda suunda, et liikuda kliimaneutraalsuse poole. Taristu elektrifitseerimise kaudu, põllumajanduses, et me suudaksime minna kliimavaldkonnas täppisväetamise peale. Sa tõid sisse rahvusvahelise maine. Sul on palju kontakte, mul on ka. Ma võin öelda kindlalt, et meie liitlased meid toetavad, on nõus siia rohkem panustama. Majandussuhetes, ma arvan, et see suund, et minna rohkem välisdelegatsioonidega välja, on hea suund. Viimane oli väga sisuline kohtumine India delegatsiooniga. Need on need suunad, mida me püüame edasi arendada."

Raimond Kaljulaid: "Tanel Kiik on öelnud, et inimesed EKRE-s on kogenematud. Mina soovitan kaaluda alternatiivset varianti, et tegemist ongi halbade inimestega. Miks te pole valmis kaaluma mõistlikke inimestega mõistlike inimestega valitsuse moodustamist?"Ratas: "Ma ei tea, kas ma olen nii mõistlik nagu sina oled. Sinu küsimusest tuleb välja, et sina oled see valgus. Mul on pahed. Sellest tuleb erinev arusaam ühiskonnast ja poliitikast. Siin saalis on 101 väga auväärset naist-meest. Kõrgeim võim valis nad siia, mõned teevad pöörde. Meil on koalitsioon, mis toimib."

Riina Sikkut: "Ma ei jaga siin saalis paljude endiste ministrite maailmavaadet, aga ma usaldan nende töökogemust ja pädevust ministrina. Kas te usute, et minister, kes peab ametnikke kallutatuks ning peab võitlust kohtude ja ametkondade vastu, sobib ministriks?"Ratas: "Tunnustan sind! Sinust on saanud meister retooriliste küsimuste küsimuses. Kui moodustakse koalitsioon, siis on õigus partneritel oma esindajad valida. On juhtumeid, kus peaminister ütleb, et see või teine inimene kabinetti ei sobi. Aga see on erand, meie aktsepteerime seda, mida meie partnerid otsustavad. Kas ma usaldan valitsust? Jah."

Maris Lauri: "Kõigepealt märkus, ei ole viisaks minna vastustes isiklikuks. Mulle tekib mulje, et te ei saa aru, milles on asi. Asi pole teie arvamuses, vaid asi on selles, et te ei tee midagi. Te lasete oma valitsuse liikmetel solvata. vabandusi pole - kas te saate sellest erinevusest aru?"Jüri Ratas: "Aivar Sõerd on mulle mett kinkinud, ma vabandan, kui see teile vastu käis. Kellegi solvamine pole õige, aga viide, et nad pole vabandanud, ei vasta tõele. See, mis siin täna toimub, on poliitiline konkurents. See on siin koguaeg. Konkurents ongi see, et kes suudab kokku leppida, teeb koalitsiooni."

http://www.delfi.ee/article.php?id=87285223

Ratas ütles, et Linnahalli võiks tuua ooperi, ehk puhub see projekti uued tuuled. Kas Linnahalli ehitus võiks algada uuel aastal? "Kõik sõltub riigiabiloast. Miks seda PPP-ga ei tehta? Ka mina soovisin, et see saaks tehtud PPP-ga, me viisime selle hanke turule, aga polnud soovijaid."

Isamaalased viitavad, et Reformierakondlased on pikalt üritanud Keskiga liitua luua (Solmani postitus). Delfi küsis täpsustavalt Seedrilt ja ta viitas, et kindlasti näeks Reform jätkuvalt meelsasti liitu Keskerakonnaga, see on selge. Nende, st Isamaaga pole kontakti otsitud. Seeder leiab siiski, et Reformil pole lootustki - koalitsioon on tugev.

Siim Kallas: "Eile tuli Martin Helme välja PPP idee neljarealiste maanteede väljaehitamise. Mis see tähendab?"Jüri Ratas: "Mul on kõigepealt väga kahju, et teid polnud näha peaministrite lõunal. Aga PPP - ma olen nõus, et kõik projektid pole õnnestunud. Kui me seda otsust Tallinnas tegi 2005, siis kaalukausil oli aeg ja kulu maksumaksjale. Kulu maksumaksjale on suurem, kui see, kui riik seda hakkaks ise tegema. Aeg oleks tähendanud, et koolide kordategemiseks oleks läinud üle poole sajandi, kellel oleks seda aega olnud? Kas ma olen kursis Martin Helme mõttega kursis PPP-st, siis jah, siis eile sellest rääkisime. Me pole pidanud detailseid vestlusi, aga ka rahandusministri soov on, et me ei ehitaks Via Baltivat järgmised 30 aastat, samas tempos nagu me seda senini teinud oleme."

Ants Laaneots: "Martin Helme sobimatust demonsteerib räuskamine Matti Maasika peale, [...] Vaheri taandamist, seda kuidas Martin Helme võttis seisukoha Eesti rahanduse eest. Kuidas te kommenteerite Helme kompetentsi ministrikohale?"Ratas: "Mul on olnud üks selline näide, meie keskustelust selgus, et me ei võta teist positsiooni kui Euroopa liidu asjade komisjon. See ongi keeruline, kui sa tuled opositsioonist kohe valitsusse, siis on Brüsselis kohtumised... Kõike seda protseduurikat selgeks saada on keeruline. Ta on mulle öelnud-tunnistanud, et ta oleks pidanud helistama. Koalitsioon on töine, panna rõhku rohkem Eesti diasporaale."

Hanno Pevkur: "Varasemalt oled sa öelnud, et Lavly Perling jätkab, täna ütlesid sinu toetajad, et Perling kindlasti ei jätka. Varasemalt sa ütlesid, et Vaher ja Helme kohtuvad kolmapäeval, Helme vilistas sellepeale ja ütles, et ta kohtub siis, kui tal aega on. Kaua sa veel jaksad kannatada, et EKRE sulle oma tegevust ette dikteerib?"Ratas tsiteerib oma kõnest osa, milles väidab, et seisab Eesti inimeste eest: "Mis meil on siis, me peame panustama sellesse, et ajateenistusse tuleks rohkem noori. Me saime ülevaate kaitseministeeriumilt, et väike kasv on olemas. Ühisõppused [...] näitavad, et meid usaldatakse. Huvitav saab olema NATO tippkohtumine Londonis. Riigi peaprokoröril saab ametiaeg otsa, justiisminister toob valitsuse ette sobiva kandidaadi. Miks mina läksin Martin Helme suvilasse? Keskerakonnal olid suvepäevad, me toetame keskkonnasäästliku mõtlemist, mis ma oleks pidanud autoga vurama Stenbocki, mitte sõitma lähedale suvilasse? Koostöös sujub, sujub, eile olime ühes toas ja.."

https://www.facebook.com/riina.solman/posts/10215807993287213#w=500

Kaja Kallse kõne riigkogule täismahus loetav siin: http://www.delfi.ee/article.php?id=67583634

Vilja Toomast: "Ma küll riskin sellega, et enne vastust te mind mõnitate, aga ma ei saanud vastust. Las see teie koalitsioonipartner neo-mats Mart Helme kasvatab oma pulle edasi. Miks te lasete oma valitsusel sadadele tuhandetele haiget teha, kes võitlesid Eesti vabaduse eest?"Jüri Ratas: "Mul kindlasti pole olnud see mõttes, et teha haiget meelega."

Liina Kersna: "Mis te arvate, kas naistearstid, õpetajad, politseametnikud, ajakirjanikud, lasteaiakasvatajad, kas nad kuuluvad kõik sidusa ühiskonna hulka. Kõiki neid gruppe on teie juhitud valitsus solvanud."Peaminister: "Muidugi kuuluvad, koos teiega me püüame ehitada ühiskonda, kus kõik tunnevad, et see on meie Eesti."

Kalle Laanet: "Kas Elmar Vaher jätkab ametis?"Peaminister: "Mul pole täna ühtegi alust, et ta oleks rikkunud seadust või oleks ta esitanud oma avalduse, seega tavaolukorras, muidugi ta jätkab. Mis on eriolukord, ei saa ette ennustada."

Urve Tiidus: "Kunagi kui te olete vanem mees ja te peate vastama tulevikus, mis te selle II sambaga tegite, siis mis te vastate?"Peaminister: "Vastab tõele, et sellel koalitsioonil ongi kiire. See valitsus on astunud väga suuri ja põhimõttelisi samme, meil ongi kiire, sest probleeme on palju. Ma vastan, et tulevikus vastan nii nagu eelmisele küsimusele: see on inimeste enda otsus, mida nad teevad enda säästutega. Üks väga lugupeetud inimene, kes töötab Brüsselis, Andrus Ansip, on öelnud, et tema võtab selle raha välja, mina aga jätan selle raha sinna sisse."

Toomas Kivimägi: "Peaminister, Sinu valitsus elab tuleviku arvelt. See pole reform, see on vandalism. Selle ütlejaks pole mina, opositsioonisaadik, vaid Eesti Panga juht. Miks sa pistad käe tuleviku pensionäride taskusse?"Ratas vaatab telefoni ja vastab rääkides majandusnäitajatest: "Rääkides II pensionisambast, kui võtta see suurepärane tulumaksuvaba miinimumi reform, mida teie kritiseerisite, siis me nägime, kui palju inimesi arvestas oma tulusid õigesti. II pensionisammas - me ei lõhu seda, see muutub vabatahtlikuks. Me ei saa kõrvale lükata seda, et enamus meie pensionäridest elab suhtelises vaesuses, ma ei nõustu, et lõhkumine on kuidagi kuritegelik. Paindlikkuse toomine on õige samm, kindlasti valitsus läheb sellega edasi."

Heljo Pikhof tuletab meelde, et laulava revolutsiooni nimetamine massihüsteeriaks on olnud vale ja ta küsib, kuidas saab selline inimene jätkata valitsuses. Ratas vastab, et laulev revolutsioon oli Eestis midagi erakordset. "Rääkides sellest intervjuust, siis me võib-olla soovime alati lugeda neid, kus püütakse välja kutsuda. Selle eest vabandati."http://www.delfi.ee/article.php?id=86989289

Taavi Rõivas küsib Jüri Rataselt raamatute kohta - Ratas pole läbi lugenud Kaja Kallase kingitud raamatut Madelein Albrighti raamatu kohta fašismist, mis talle Kallas ametisse astumise päeval kinkis.

https://www.facebook.com/jaanus.karilaid/posts/10215113166405283#w=500

Puldis on peaminister: "See siin on õige viis, kus selliseid küsimusi arutada. Just riigikogu saalis." Ta viitab, et valitsusel on olnud raskeid hetki, aga valitsus soovib koostööd jätkata.

Kallas pöördub isamaalaste poole: "Teie vaimne juht Mart Laar tahtis kirjutada eelarvetasakaalu põhiseadusesse, kuidas te seda tänast segadust pealt vaatate? Peaminister ei tegele täna majanduse parandamisega, et inimeste sissetulekuid kasvatada. Eestis toimuv on pausil,"

Kaja Kallas alustab: "Jüri Ratas on kena inimene. Aga tänane umbusaldus pole mitte selle üle, kas meile Ratas meeldib või mitte, vaid selle üle, mis meie riigis toimub." Ta loetleb rahvusvahelisi pealkirju, mis Eesti maine kõikuma pannud on. "Kui peaminister ei suuda tagada Eesti väärikat juhtimist, muutub Eesti mõttetuks kolkaks".

Vaheri skandaali valguses on suur küsimus, miks ikkagi umbusaldatakse Ratast, mitte Mart Helmet? Just reformierakondlased eelistasid Ratase umbusaldamist. Delfi vestles mitmete keskerakondlastega, kes arutlesid, et kuuldavasti peitub põhjus selles, et Reformierakond ei taha vastandada end niivõrd EKREga, vaid just peaministri partei ehk Keskerakonnaga - ehk, et negatiivne kuvand langeks Keskerakonna peale. Samuti olla tahetud tulla välja just omapoolse initsiatiiviga. Helme (õigemini mõlema Helme) umbusaldamine oli sotside idee. Nii sai Reformierakond taaskord näidata, et opositsioonis on vaid nemad praegu kandev jõud. Sotsidel jäi vaid üle vaikides nõustuda, et umbusaldatakse Ratast.

Kohal on 94 saadikut, puudub 7. Puuduvad Johannes Kert, Valdo Randpere, Eerik-Niiles Kross Reformierakonnast, Kalvi Kõva, Ivari Padar, Katri Raik ja Lauri Läänemets sotsidest.

Sotsiaaldemokraat Helmen Kütt annab üle sotsiaalmaksu maksuseaduse muudatusettepaneku. "Sotsiaaldemokraadid soovivad pensionireformi lammutamise asemel mõelda, kuidas olemasolevat süsteemi efektiivsemaks muuta," ütleb Kütt justkui sissejuhatusena.

Kui midagi ootamatut ei juhtu, kestab istung ilmselt tunde ja tunde. Nimelt on igal saadikul õigus küsida kaks küsimust, sotsid ja reformierakondlased plaanivad nii ka teha.

Keskerakondlased jäid meeleavaldusega rahule. Rahvast oli isegi rohkem kui oodati. Jaanus Karilaid sõnas Delfile irooniliselt, et nad peavad tänulikud olema just Ratase umbusalduse eestvedajatele Reformierakonnale. "Nemad andsid meile jõudu ja toetust juurde."

Meeleavaldus on lõppenud, poliitikud suunduvad sisse, et valmistuda ette istungiks. Sellel saab silma peal hoida näiteks siin või meie loo avakuvas .

Ratas astus lavale. "Olen toetuse eest tänulik, see on väga liigutav. Läheme edasi positiivselt, nii, et kõigil on Eestis hea elada," märkis ta. Ratas lubas, et kui riigikogus täna küsimustele vastab, on tal silme ees meeleavaldusele tulnud inimeste näod.

Meeleavaldusele ilmus ka üks mees, kes teatas hoopis "Maha Ratas!". Temaga tegeles edasi turvameeskond.

Isamaalasi ei paista üldse, vaid ekrelased ja keskerakondlased. Praegu räägib Peeter Ernits, kes valab õli tulle sellega, et meenutab Tarandi juhtumit.

Muidugi tuleb juttu ka süvariigist. Ernits toonitas, et süvariik on olemas. Palava aplausi pälvis see, kui ta ütles, et Perling ametis ei jätka.

Laulma hakkas Erich Krieger, tõeline rahvapidu!

Rahvast koguneb juurde, nüüd on inimesi kohal umbes 300. Rahva seas arutletakse - tuleb ikka Ratas ka? Ilmselt peagi teda oodata. Praegu peab kõne Poolamets EKREst, ekrelasi üldse palju siin, nt Ernits ja Reitelmann.

Toompeale on kogunenud sadakond inimest, enamus neist pensionärid. Karjutakse "Jüri Ratas peab jätkama!"

http://www.delfi.ee/article.php?id=87158799