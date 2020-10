BLOGI | Valitsuse pressikonverentsil annavad aru Martin Helme, Taavi Aas, Urmas Reinsalu ning Tanel Kiik

Valitsuse pressikonverents

Valitsus arutab, kuidas haiguspäevi muuta inimestele kasulikumas suunas, et haiged inimesed ei kipuks tööle.

Helme: Porto Franco on minu meelest hambus seetõttu, sest meil pole teisi nii suuri objekte olnud. Miks me sinna raha laename? Seal on kuni tuhat töökohta, sellest tulenevad maksulaekumised.

Helme ei leia, et Kredex peaks kriisi ajal laenama pankade intressiga samasuguselt.

Aas ütles, et tema toetab ka Sõõrumaa Patarei laenupalvet, mis jäi siiski odava laenuta.

Taas uuritakse Porto Franco imeodava laenu kohta ning miks see strateegiliselt tähtis on. Aas ütles, et Eesti riik ise sai laenu praktiliselt nullintressiga ja ei pea käituma sellises olukorras liigkasuvõtjana. "Saame aru, tegemist on majanduses eriolukorraga ja laenud on mõeldud majanduse turgutamiseks."

Helme ütles, et ta ei loe Ekspressi. Helme ei selgitanud, miks ta valetas.

Delfi: Ekspress tõi eile välja Helme toodud valed, mida Te umbusaldushääletuse eel riigikogus ütlesite. Mis Teid nii valetama pani? Miks Teil oli raske tõtt rääkida?

Helme lisas, et abipalveid valitsuse laual on palju ning turism ja toitlustus on kriisi ajal palju pihta saanud. "See raha, mida teie nimetate präänikuks, on kevadiste pakettide seismajäänud raha. Meil oli valik, kas jätame kasutamata või aitame sektorit kasvõi väikese rahakesega."

Helme nentis, et lennupiletid on imeodavad ning veri hakkab vemmeldama soojamaareisi poole, aga tema näiteks neid ei ostnud. "Kannatame natuke veel, ootame neid vaktsiine ja muid ravimeid ja reisime siis hiljem millalgi natuke. Reisime siis Eestis."

See käitumine meenutab koera heinakuhja ääres, lisab Martin Helme kinnisvaraarendajate tegevuse kohta.

Kas kuuele rahulolematule kinnisvaraarendajale pakutakse samuti mingit präänikut, nagu turismifirmade liidule, kes sai loa Kanaaridele lennata? Taavi Aas: Õige koht taotluse esitamiseks on Kredex, kui vastavad tingimustele, siis toob Kredex asjad otsutamiseks valitsusele.

Martin Helme lisab, et EKRE-le on samuti ärimehed annetusi pakkunud, aga partei pole neid vastu võtnud. Selleks, et mitte vastata sellistele küsimustele, kinnitas rahandusminister.

See, et konkurendid siin õiguslikke vaidlusi algatavad, no see on tavapärane, ütles Martin Helme kuue kinnisvarafirma Euroopa Komisjoni poole pöördumise kohta. Mäletatavasti sai Keskerakonnale 60 000 eurot anetanud Hillar Tederi poja firma riigilt soodusintressiga laenu.

Valitsus otsustas täna hommikul, et skandaalne endine pankur Hannes Veskimägi siiski ei sobi Finantsinspektiooni nõukogusse. Helme tunnistas, et selle otsuse taga oli erakond Isamaa.

Kui me täna seda otsust teinud ei oleks, oleks Nordica läinud pankrotti, põhjendab Martin Helme otsust lennufirmasse raha süstida.

Tanel Kiik: Ma saan aru, et kõik on koroonast väsinud, aga seni kuni viiruse levik on kõrge mitmel pool Euroopas, pole mõistlik võtta ette suuri puhkusereise, vaid kavandada need tulevikku.

Taavi Aas kõneles, et valitsus plaanib eraldada raha Saarte Liinidele ja Rail Balticule. Ka Nordicat plaanitakse toetada.

Valitsus sai ülevaate kahest direktiivist, mida Eesti pole veel ELilt üle võtnud. Üks on audiovisuaalse meedia direktiiv, millele Helme viitas, et seda tuleb lähemalt uurida, kuna võib olla tsensuuri oht.

