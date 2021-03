BLOGI | Valitsus kavandab koroona tõttu lisaeelarvet. Osa toetustest on mõeldud meditsiinivaldkonnale ja vaktsineerimisele

Riigikogu erikomisjoni kohtumine

Istung on lõppenud.

Lättemäe: Ettevõtete kasum vähenes eelmisel aastal kokku umbes 500 miljonit eurot.

Rahandmusministeeriumi fiskaalpoliitika osakonna juht Raoul Lättemäe: Uuring näitab, et eelmise aasta meetmetest saadi abi.

Pentus-Rosimannus: Mis puudutab reservi seisu, siis mai lõpuni oleks võimalik kasutada 60 miljonit ja see ei sisalda testimist, vaktsineerimist ja haiglate kompensatsiooni.

Pentus-Rosimannus: Koroonareservis jääke põhimõtteliselt ei olnud. Oleme esitanud taotluse Euroopa Liidu kriisiabi fondi.

Pentus-Rosimannus: Tõsteti üle kõik, mis jäi kasutamata. Reservi puhul jutt, et see on praktiliselt tühi. Valitsusega alustades oli reservi maht 39 miljonit, aga seda oli vähem, et katta vajalikud kulutused.

Helme: Kui palju tõsteti üle valitsuse reservi?

Pentus-Rosimannus: Eesmärk on see, et enne kui tuleb parlamendil istungitevaheline aeg, tahame eelarve parlamendile anda.

Pentus-Rosimannus: Toetused ei saa olla kõigi püsikulude riigieelarve kanda võtmine.

Pentus-Rosimannus: Vaktsineerimisel raha taha midagi ei jää.

Pentus-Rosimannus: Oli kolm võimalikku stsenaariumit. Piirangud, mis praegu on kehtestatud, lõppevad märtsiga. Teine stsenaarium, et piirangud oleks pikenenud aprilli lõpuni. Kolmas stsenaarium on see, et piirangud võivad karmistuda. Kolmas stsenaarium: ainult valitsuse reservist ei piisa. Mis mahust me räägime, kui lisaeelarvest räägime? Sellest saame rääkida paari nädala pärast. See tähendab töötukassa palgatoetust. Samuti on kindlasti lisaeelarve osa töövõimetushüvitise kompenseerimine alates teisest päevast. On vaja kompenseerida haiglate kulutusi, vajadusel ka vaktsineerimisele hea võimenduse andmiseks. Vakstineerimine on oluline ka majanduse taastumisel.

Pentus-Rosimannus: Pikendame üsna suurt rahasüsti saanud hoonete rekonstrueerimisele.Otsus oli suuresti see, et mis jäi kasutamata, siis pikendame selle raha kasutamise võimalust.

Pentus-Rosimannus: Otsus: Kredexi laenu ja käenduse meede on ka sel aastal. Jätame 300 miljonit Kredexi reservi.

Pentus-Rosimannus: Väljamaksete protsent (32%) oli madal maaelu valdkonnas.

Keit Pentus-Rosimannus: Eelmise aasta seire kohta - selle kohta on ministeeriumil infot selle kohta, mis sektorites nende meetmete mõju kõige paremini kajastus. Aasta tagasi, kui tuli eriolukord ja 19. märtsil hakati lisaeelarvega tegelema. Aasta lõpus hakkas ettevõtete huvi Kredexi meetmete kohta suurenema. Tähtaeg on praegu juuni lõpp. Eks näis, kas huvi ka taotlustest kajastub.

Parv: Eelmisel aastal oli keskmine koroonapatsiendi haiglaravi maksumus 4000 eurot, PERH-is kuni 9000 eurot, väiksemates haiglates u 2000 eurot.

Parv: Kõik saabunud AZ on suunatud vaktsineerijatele. Prognoos, et AZ jääk saab ära kasutatud paari päeva jooksul.

Parv: Päästja juhtum on uurimisel. Andmed kõrvalnähtude kohta on ravimiameti kodulehel. Neist tuleb teada andma. Nähtudega peab vaktsineeritav arvestama.

Martin Helme: Küsimus 31-aastaselt surnud päästja kohta - kas on rohkem infot? Millised on kõrvalnähud ja palju neid on?

Parv: Keeldumised vaktsiinist - meil on teada eesliinitöötajate grupp, kus me ootasime teatud arvu nimekirju. Nimekirjadesse vaktsineeritakse vähem kui on sihtgruppi suurus. Reedel näiteks Pärnu haiglal oli 80 loobujat. Soovitame, et oleks varunimekirjad ja leidma nii vaktsiinisoovijad.

Parv: Antikehade kiirtestid on abistavad hindajad.Vaktsiinijääkidest: Pfizeri jääk oli u 8000 doosi, mis on broneeritud sel nädalal teisteks doosideks. Vaktsiinid tarnitakse vaktsineerijateni homme-ülehomme.Modernaga kõige keerulisem, need tarned ja kogused muutuvad koguaeg. Saime reedel kinnituse, et uus Moderna tarne tuleb selle nädala lõpus. Seega saame teise doosi broneeringut käiku lasta.AZ doosid on vaktsineerijate juures.

Härma: Probleem on selles, et vaktsiini on liiga vähe. Pigem rohkem neid, kes tahavad vaktsineerida.

Härma: Antikehade testid võivad olla küll üks täiendav moodus anda inimestele teada, kas ta on põdenud või mitte. Läbipõdenud inimestel ei pruugi olla antikehasid. Meie seisukoht on, et olenemata põdemisest on vaktsineerimine ikka mõistlik.

Küsimus: Äkki vaktsineerimise vabaks lasta?

Härma: Antigeeni kiirtesti pakutakse ka lennujaamas. Lepingupartner teeb antigeeni kiirtesti, mis on tasuline teenus.

Härma: Suuremaks testimiseks on vaja meditsiinipersonali. Aga nemad on hõivatud mujal.

Reinsalu: Kas kiirteste võiks kasutada ka kollete piirkonnas?

Härma: Ei ole arutanud lepingupartneriga arutanud seda, et kõik soovijad saaks testida. Võtame selle arutelule.

Härma: See oli üks päev veebruari lõpus, kus tuli ligi 600 proovi ja need võeti välja. Need 600 proovi jaotati 200 jagudesse. Nüüd saame märtsis aru, mis seis oli. Tulemusi saab jagada. Tuleb võtta koondandmestik ja sealt protsent arvutada. Saan hinnangu anda tänase päeva jooksul.

Ossinovski: See on nagu spinninguga kalakasvandusse minek. Kus on need sekveneerimise tulemused?

Härma: UK tüvest: oleme teinud seireuuringut. Eeldan, et mõtlete juhuvalimi alusel uuringut. Oleme teinud nii, et sekveneerime ühel päeval antud proovid ja sellest saame teada selle leviku ulatust. Meil on hinnang, et Eestis võib UK tüve võib ringluses olla 10-15%. Lähme edasi samamoodi, et nädalas korra sekveneerime ühe päeva proovid. UK tüvi levib ja sestap võib minna kauem aega, et piirangud mõjuma hakkaks.

Härma: Valitsusele ja ka Eesti rahvale antakse koguaeg märku, et olukord on piiri peal. Mingil määral oli plaaniline ravi piiratud juba novembris. Õnneks detsembris saime olukorra stabiliseerima. Kui haigestumine hakkas veebruaris kasvama, läheb pilt aina halvemaks. Terviseamet on sellest koguaeg rääkinud.

Härma: Kiirabi seisust: väljakutseid on enam kui tavaolukorras. Kiirabide üks oluline koormus on transpordis. Otsitakse võimalusi teiseks meditsiiniliseks transpordiks. Ma ei oska numbrites öelda, kui palju on plaanilist ravi piiratud.

Härma: Kõik COVID tegevus tuleb tavategevuse arvelt. Haiglad jagavad patsiente ümber. Saadetakse COVID patsiente üle Eesti laiali. Kõik tuleb plaanilise ravi arvelt. Meil on haiglaid, kus on plaaniline ravi piiratud 100%, aga on ka haiglaid, kus plaaniline ravi toimub.

Parv: On erinevusi vaktsineerimise hõlmatuses. Esimesed viis nädalat, kui vaktsineerisime Pfizeriga, siis iga nädal oli perearstikeskustel võimalik tellida 36 doosi. Oli neid, kes ei tellinud. Näiteks oli põhjus see, et õde oli haige. 32 keskust ei ole vaktsineerimisega alustanud.Riskirühma suurused on perearstikeskuste nimekirjades erinevad ja ka nimekirjade pikkused samuti.

Parv: Pean täpsustama, kui palju maksab koroonapatsiendi haiglakoht. Vaktsineerimise hind on 5.30. Sellele lisandub vaktsiin ja tarvikud, mille maksab terviseamet.

Ossinovski: Mis on täna hommikul plaanilise ravi seis? Kas on praktiliselt lõppenud?Mis seis on kiirabiga - kas üle Eesti tegeletakse iga 20 minuti tagant koroonapatsientidega. Palju on kiirabil väljakutseid juurde tulnud?Valmistatakse kolmandat ehk viimast taset. Valitsus on öelnud, et eesmärk on ära hoida meditsiinisüsteemi kokku kukkumist. Kas terviseamet ei ole valitsusele selle kohta tähelepanu juhtinud?UK tüvede kohta - see levib ja sellest sõltub, milline on meie olukord nelja nädala pärast. Aga ma ei ole üldpopulatsiooni uuringut ikka teinud - kas seda pole vajalikuks peetud?

Jevgeni Ossinovski: Mis on raviarvete alusel ühe koroonapatisendi ravihind?Maakonna kaupa on Viljandi maakonnas on Mulgi vallas vaktsineeritud ainult 15% vanuritest. Siin on selge ebavõrdsus ja ka mujal Eestis. Mulgi memmed on kaitseta. Kuidas on nii suured käärid?

Härma: Liigume selles suunas, et hakkame antigeeni testi laialdasemalt kasutama.

Härma: Kokku peaks saabuma meile 230 000 kiirtesti ja on arutelu, et panna need laiemasse ringlusse. Testi tulemus sõltub proovivõtu kvaliteedist.

Helme: Kiirtestide kohta küsimus. Olukorras, kus inimesed ei saa enam teada, et on koroonahaiged, siis kiirtestid võiks aidata. Võib küll hakata valepositiivseid anda, aga kas see hoiak hakkab nihkuma?

Härma: See on terviseameti ja sotsiaalministeeriumi ühisprojekt. Oleme alustanud parameetrite muutmist.

Helme: HOIA äpil on ranged parameetrid, aga sellepärast see õiget pilti edasi ei anna. Oli juttu, et neid parameetreid annaks väiksemaks teha. Kes sellega üldse tegeleb?

Härma: PPA on olnud kaasatud. On olnud andmekaitse poole pealt probleeme, mis mahus saame tööd jagada. Oleme andnud abipalve ka Päästeametile.

Helme: Kas on olnud juttu ametiabist teiste asutustega? Koroonadetektiivi tööd jagada teistega?

Härma: Kiirabil jääb õigus otsustada, kuidas saavad tõhustada väljasõite ja reageerimisaegu.

Martin Helme: Kiirabi reegleid lõdvendatakse. Pärast iga koroona patsienti desifintseeritakse autot. Kas reeglite lõdvendamine puudutab ka seda?

Parv: Üleriigilise digiregistratuuri testimised käivad.

Parv: Probleemidest: aruandluse küsimus. Ma ei saa rääkida viimastest andmetest. Meie vajadus oleks vaja liidestada töötajate registri andmetega, aga selleks on vaja seadusemuudatust. Ka aruandlus peab saama kiiremaks ja detailsemaks. Ka inimeste teavitamine. Võib-olla olid esimesed sammud lihtsad, kuid vaktsineerimist vajavad nüüd ka laiemad grupid. Peame saama kiiremaks teavituse.

Parv: AZ vaktsineeritakse riskirühma inimesi, kes on alla 70-aastased.

Parv: Keskendume nüüd ka riskirühma vaktsineerimisele. Need nimekirjad tulevad Haigekassa raviarvete andmete põhjal.

Parv: Keskendusime seejärel eesliini töötajatega. Need vaktsineerimised lõpetamisel. Eelmise nädala seisuga on nimekirja alusel politsei ja pääste töötajatest vaktsineeritud pooled, haridustöötajatest 2/3.

Eesti Haigekassa juhatuse liige Maivi Parv: Vaktsineerimisest. Haigekassa kutsuti siia protsessi aasta lõpus, kui oli esimene vaktsiin Eestisse jõudnud. Haigekassa aitab korraldada vaktsineerimist läbi lepingupartnerite. Alustasime tervishoiu töötajatest. Haiglad vaktsineerisid ise oma töötajaid. Vaktsineerisid ka perearstikeskused. Eelmisel nädalal on 80% perearste, 63% õdesid ja 40% hooldajaid vaktsineeritud.

Härma: Üldpildis on suurim probleem see, et vaktsiini ei ole piisavalt.

Härma: Praegu rakendatavad meetmed on ulatuslikud, sarnanevad teadusnõukoja ja terviseameti pakkumistele. Näeme, et esimesed märgid kasvu pidurdumisest tulevad. R saadi pidama 1,2 juures. See on küll oluline kasvutrend, aga selle hoog on maha võetud. Kasvutrendis siiski veel paar nädalat jätkame.

Härma: Meie põhieesmärk on kõik nakatunud kätte saada ja suunata isolatsiooni. Aga kui kõiki kätte ei saada, siis lähikontaktseid ei teavitata paraku.

Mari-Anne Härma: Tänane olukord nakatumise mõistes on väga-väga halb. Me oleme Euroopas ilmselt esimesel kohal. Rakendame terviseametiga ette kolmandat ohutaset. Kiirabile antakse õigused vähendada ravikvaliteeti. Seni 3-liikmelise brigaadi asemel saab välja saata 2- või 1-liikmelised brigaadid. Iga abivajajani kiirabi enam ei jõua. Anname haiglatele ettevaatavalt korralduse seada ennast valmis ajutiseks triaažiks: mõelda läbi see, mille alusel lükkame tagasi mitte hädavajalikud haiged.

Reinsalu: Komisjoni käsutuses on teadusnõukoja ülevaade viiruse levikust ja piirangute ettepanekutest, mida valitsus on osaliselt rakendanud. Prognoosi järgi võib nakatunute arv päevas tõusta kuni 2000 nakatujaga päevas.

Urmas Reinsalu: Tegeleme koroonaviiruse tõrje teemaga.