BLOGI | Välisminister: otselennud Eesti ja Ühendkuningriigi vahet on aasta lõpuni peatatud. Erilendude kohta otsust ei ole

Reinsalu rõhutas tänasel pressikonverentsil, et endiselt on põhimõte vältida igasugust reisimist, aga eriti tuleks edasi lükata reisimine Ühendkuningriigi ja Eesti vahet. Aasta lõpuni on peatatud otselennud Suurbritanniast Eestisse.

Välisminister ütles, et see aitab kaitsta rahvatervist vältides suuremat nakatumist niigi keerulises olukorras, mis Eestis praegu koroonaviiruse leviku hoogustumise tõttu on tekkinud. Samuti võivad liikumisvõimalused, mis täna kehtivad, kiirelt muutuda ja piirangud rangemaks minna. See tähendab, et inimestel ei pruugi järsku olla enam võimalik kodumaale naasta.

Reinsalu sõnul on Suurbritannias umbes 40 inimest, kes on endast välisministeeriumile teada andnud. Need on suures osas seal õppivad või töötavad inimesed, kes soovivad pühadeks koju naasta, aga kellel on see nüüd raskendatud, nentis välisminister. Ta sõnas, et erilendude osas pole veel otsuseid langetatud.

Kuigi valitsus otsustas juba varem piirata otselende Suurbritanniast Eestisse, startis täna varahommikul Londoni Stanstedi lennuväljalt Ryanairi lennuk Tallinna poole.

Välisminister ütles seda kommenteerides, et juhiseid ei jõudnud õigel ajal lennufirmani ja kui lennuk oli juba õhus, tehti inimlik otsus lasta sel Tallinnas maanduda. Kõiki saabujaid testiti ja nende osas rakendatakse teisi ohutusmeetmeid. Reinsalu kordas, et juriidiline otsus lennud peatada on tehtud ja saab loota, et selliseid juhuseid nagu täna, rohkem ette ei tule.

Nii Reinsalu kui ka välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor rõhutasid, et välismaal viibides või sinna minnes tuleks sellest välisministeeriumile teada anda, et oleks ülevaade, kes kaugel viibivad ja millised on võimalikud probleemid. Tasub aegsasti välja uurida võimalused koju naasmiseks, mille kohta saab infot kas reisikorraldajalt või välisministeeriumist. Igasugust reisimist tuleks praegu vältida.

Loe blogist, millest pressikonverentsil veel räägiti:

Välisministeeriumi pressikonverents Pressikonverents on lõppenud. Mis saab edasi inimestest, kes täna Ryanairi lennuga Londonist Eestisse saabusid? Kas on kindlus, et rohkem lende Suurbritanniast siia ei tule? Reinsalu: Ryanairi lennu puhul ei jõudnud info õigel ajal kohale ja kui lennuk oli juba õhus, siis tehti inimlik otsus, et lend maa peale lubada. Kõigile pakutakse testimist ja rakendatakse teisi ohutusmeetmeid. Praegu on juriidiline otsus, et otselennud on aasta lõpuni peatatud. Kuidas hindate EL-i riikide käitumist reisipiirangute kehtestamisel võrreldes kevadise koroonalainega? Taas näha erineva pikkusega piiranguid. Reinsalu: Käekiri on olnud üsna sarnane. Reaalajas infot ja soovitusjuhendeid, kuidas käituda, on üleeuroopaliselt meile hädasti vaja. Eesti peab vajalikuks rõhutada, et on vaja läbi viia konsulteerimine poliitilisel tasandil lisaks ekspertidele. Kriisiolukorras tuleb võtta vastutus ja öelda, kas on nii või naa, aga antakse ähmaseid soovitusi, millega stressifoon kasvab. Ka Eesti valitsusel tuli otsus kiiresti langetada, suhtlesime Balti jt lähiriikidega. Üleeuroopalist koordineerimist on vaja. Suurbritannias viibib Reinsalu sõnul praegu 38 inimest, kes on endast teada andnud ja tahaksid koju tagasi saada. Päringuid on tulnud üle 70. Lõviosas on need Reinsalu sõnul Suurbritannias töötavad ja õppivad inimesed, kes tahtsid pühadeks koju tulla. Nende naasmine on raskendatud, nentis Reinsalu. Erilendude osas otsuseid veel langetatud ei ole, oluline on kujundada üle euroopaline seisukoht, kuidas piirata lendamist Ühendkuningriigi vahet, sõnas Reinsalu. Järgmisena kõneleb välisministeeriumi konsulaarosakonna peadirektor Tiina Nirk. Ta soovitab suhelda reisifirmadega selles osas, kuidas välismaalt koju naasta ja otsida infot välisministeeriumi kodulehelt. Välismaal viibides tuleks reisist välisministeeriumile teada anda, et oleks olemas info, kes välismaal viibib ja võimalikest probleemidest. Rahvusvahelist reisimist tuleks praegu vältida, eriti liikumist Ühendkuningriigi ja Eesti vahet. Sõnum on väga lihtne - olukord on ootamatu, siin võib tulla täiendavaid muudatusi, palume reisijatel endast välisministeeriumile teada anda, ütles Reinsalu. Minister sõnas, et kui vaadata olukorda laiemalt, siis on mitmed riigid just pühade ajal otsustanud rakendada radikaalseid piiranguid, et vältida ringiliikumist ja kontakte. Reinsalu sõnul on kolmas oluline põhjus see, et Ühendkuningriik kehtestas nüüd ka rangemad piirangud riigisiseselt, mistõttu tasub sinna reisijatel oma minek väga läbi kaaluda. Üks põhjus on rahvatervis, et vältida suuremat nakatumist niigi keerulises olukorras Eestis. Teine põhjus on see, et liikumisvõimalused, mis praegu kehtivad, võivad reaalajas täna täieneda - piirangud võivad muutuda rangemaks. Inimestel ei pruugi olla võimalik kodumaale naasta. Eesti inimeste kohta, kes on Ühendkuningriigis või kes peaksid sinna reisima, ütles välisminister, et endiselt on põhimõte vältida igasugust reisimist ja kui võimalik lükata oma liikumine Ühendkuningriigi ja Eesti vahel edasi. Kõige keerulisem on piirangute puhul ettemääramatus ja koordineerimatus, nentis välisminister. Lennud Suurbritanniast peatatakse kuni aasta lõpuni, aga kui tekib täiendavat informatsiooni, et uus tüvi ei kujuta endast kõrgendatud nakatumisohtu, siis vaadatakse need piirangud üle. 17 EL liikmesriiki on peatanud või peatamas ajutiselt otselennureise Ühendkuningriigist. Lisaks lennupiirangutele on mõned riigid, kellel on tihedam muu transpordiühendus Ühendkuningriigiga, peatanud rongiühenduse ja ka transport Prantsusmaale on peatatud. See hõlmab Reinsalu sõnul ka kaubavedusid. Esimesena kõneleb välisminister Urmas Reinsalu, kes ütles, et Ühendkuningriigis levib koroonaviiruse uus tüvi levib ulatuslikult ja kiiremini kui senine tüvi. Välisministeeriumi pressikonverentsi otseülekanne algab kell 14.

