BLOGI | Üllar Lanno: haigestumine on kasvanud vanemaealiste hulgas

Ravimiameti peadirektori asetäitja Katrin Kiisk ütles, et kaks Austria juhtumit, kus üks vaktsiinisaaja suri ja teisel tekkis kopsutromb, juhtusid samal päeval ühes vaktsineerimise keskuses. Ta lisas, et on väga vähe tõenäoline, et tegemist on kvaliteediprobleemiga, kuivõrd seda partiid on kokku üle miljoni doosi ja suur osa on juba kasutatud.

"Meil ega Euroopas, peale Austria, ei ole tõsistest kõrvaltoimetest teatatud," märkis Kiisk.

Eesti perearstide seltsi juht Le Vallikivi sõnas, et perearstid on valmis vaktsineerima palju rohkem kui praegu, kuid mure seisneb vaktsiinide nappuses, eriti on kehv seis vaktsiinidega, millega saaks süstida 70-aastaseid ja vanemaid, sest AstraZeneca vaktsiiniga neid süstida praegu ei tohi.

"Loodame, et Eestis leevendab AstraZeneca vanusepiiri", lausu Vallikivi ja lisas, et nii on teinud paljud teised Euroopa Liidu riigid.

Minister Tanel Kiik ütles, et valitsus toetas lisalepingu tegemist Pfizer/BioNTechiga, et jõuda kiiremini kõige ohustatuma riskirühma vaktsineerimiseni.

Et viimasel nädalaga on nakatunute kasv olnud vanemaealiste hulgas, tuleb Kiige sõnul olla endiselt valvas, eriti arvestades, et nakatunuid on lisandunud ligi 10 tuhat. "Täna on haiglaravi vajadus kõrge, see on nii ka märtsi keskpaigas," märkis ta.

Kiige sõnul kehtivad ranged piirangud vähemalt 11. aprillini, kuid ühiskond peab olema valmis piirangute pikendamisega.

Nakatumiskordaja on 1,25 pealt langenud 1,07 peale, kuid Kiige hinnangul ei ole põhjust rõõmustada enne, kui see on langenud alla nulli.

Terviseameti pressikonverents Pressikonverents on lõppenud. Kiik: Kui olukord seda nõuab, siis tuleb seda abi vastu võtta. Praegu liigutatakse patsiente üle Eesti ringi. Suur koormus on Ida-Virus ja Harjumaal. Appi on tulnud Tartu ülikooli ja tervishoiu kõrgkooli tudengid. Sel nädalal tuleme toime oma jõududega. Nakatumiste kasvukiirus on pidurdunud. Küsimus: Kas Läti ja Leedu abipakkumist plaanitakse kasutada? Lanno: Uurime ja kontrollime seda juhtumit. Küsimus: Nakatumine on kasvanud vanemaealiste hulgas. Samas on Halliste hooldekodu juhataja loobunud vaktsiinineerimisest ja hooldekodus on nakatunud. Mida teha sellise juhtumiga? Kiik: Kui oleme riskirühma vakstineerimise lõpetanud, siis saab laiem avalikkus võimaluse. Oleme Pfizeri vastava taotluse esitanud. Täpne tarnegraafik on kinnitamata. Mai ja juuni kohta graafikuid veel ei ole. Küsimus: 600 tuhat Pfizeri vaktsiini, mida juurde tellitakse - kellele need mõeldud on ja millal me need saame? Kiik: Praegu ei ole tarnegraafikud valmis. On räägitud aprillikuust. Küsimus: Homme peaks müügiloa saama Johnson&Johnson vaktsiin. Millal jõuab see Eestisse? Lanno: Kogu lennuliikluse korraldust tehakse nii, et kõik vahemaandumiste andmed jäävad alles. Kiik: EL-is on lennuliikluse piiramise võimalusi kitsendatud. Testime riiki saabujaid ja teeme järelevalvet isolatsioonikohustuse täitmise kohta. Kõik turismireisid ei ole praegu kohased. Reisid tuleks lükata vaktsineerimisjärgsesse aega. Küsimus: Kas valitsus on kaalunud lennuliiklust piirata? Kiisk: Igasugune häiriv tervisesündmus - sellega seoses võiks konsulteerida oma raviarstiga. Küsimus: Kui uurimise all on trombide tekkimine vaktsiinde tõttu, siis kuidas inimesed saavad ära tunda neid sümptomeid? Kiik: Skepsise murdmiseks on alustatud sotsiaalmeedias kampaaniat. Postkasti tulevad kampaanialehed tulevad järgmise nädala jooksul. Raadioreklaamid peaks eetrisse minema sel nädalal. Välisplakateid tehakse. Lanno: Facebookis üks kampaania juba käib. Varsti tuleb ka teistesse kanalitesse. Küsimus: Millal alustatakse vakstineerimist puudutavate kommunikatsioonikampaaniatega, et müüte murda ja teadlikkust tõsta? Lanno: Meil ei ole selle kohta andmeid. Küsimus: Kas Saaremaal levib koroonaviiruse oma tüvi? Lanno: Meedia teavitamine oli oluline pühapäeva õhtul, aga mitte primaarne. Kiisk: Teavitati esmalt neid, kes seda partiid said. On väga tõenäoline, et tegemist on kvaliteediprobleemiga. Laialdast teavitamist tehakse, kui on selge risk ja seos. Kuna nägime, et huvi selle juhtumi vastu on, siis panemine üles teate. Küsimus: Miks ei teavitatud avalikkust kohe pühapäeval, et uurimuse all olev AZ partii peatatakse? Friedemann: Proovime sel nädalavahetusel katsetada digiregistratuuri vakstineerimisele kirja panemiseks. Friedemann: Perearstidele jaotatakse vaktsiini edaspidi nii, et igal nädalal saab kolmandik perearste vaktsiinidoose, igal nädalal 30 doosi. AZ tehakse noorematele inimestele. Kõik Eesti inimesed, kes soovivad, saavad vaktsiini. Kõik vanemad inimesed peavad veel ootama, sest selle vanuserühma vaktsiini ei ole veel võimalik kätte saada. Külli Friedemann: Oleme koolitöötajate vaktsineerimisega töised. On vaktsineeritud 13 440 töötajat, see on üle 80% esitatud nimekirjadest. Kogutakse sotsiaaltöötajate ja hooldustöötajate nimekirju. Politsei- ja päästetöötajatest on vaktsineeritud pea 94% soovijatest. Vallikivi: Peame arvestame sellega, et iga haiglas oleva covid-patsiendi kohta on kodudes 10-15 patsienti, kellel peame silma peal hoidma. Peame ka esmatasandis paljude asjadega ise hakkama saama. Vallikivi: Sisse on tulnud AZ vaktsiine, mida saame kasutada noorematel inimestel, kes on riskirühmas. Le Vallikivi: Perearstid on valmis vaktsineerima palju rohkem kui praegu tehakse. Mure on riskirühmadega. Veebruaris sai 36 doosi per nimistu ja märtsis veel 30 doosi. Igas nimistus on vanemate inimeste hulk suurem. Ootame täiendavaid vakstiinidoose. Loodame, et Eestis leevendab AZ vanusepiiri, nagu on teinud teised EL riigid. Kiisk: Lühiajalised vaktsineerimise reaktsioonid ei ole ohtlikud ja näitavad immuunsüsteemi toimimist. Võrreles covid-19 haiguse raske kuluga on kõrvaltoimed palju kergemad. Kiisk: Möödunud nädalal 31-aastasena surnud mehel selle vaktsiinipartiiga seost ei olnud. Kiisk: Uuritakse kas trombid on seotud vaktsineerimisega. Trombe ei ole rohkem kui muidu üldpopulatsioonis. Arvestades, et seda partiid on kokku üle miljoni doosi ja suur osa on juba kasutatud; meil ega Euroopas, peale Austria, ei ole tõsistest kõrvaltoimetest teatatud. Austria juhtumid olid samal päeval ühes keskuses. Kiisk: Eestisse toodi sellest partiist 9600 doosi, peatamise ajaks oli alles 486 doosi. Kogu partii oli üle miljoni doosi. On väga vähe tõenäoline, et tegemist on kvaliteedidefektiga. Eestis ei ole selle partiiga seotult ühestki olulisest kõrvaltoimest teatatud. Katrin Kiisk: AZ partii peatamisest - Austria teatas, et on peatanud ühe AZ partii, et uurida vaktsiini saanu surma ja teise patsiendi trombi põhjust. Eesti ravimiamet peatas samuti pühapäeval selle partii kasutamise. Kiik: Vaimne tervis on samuti suure koormuse all. Vaimse tervise eest peame hoolitsema iga päev. See on sama oluline kui füüsiline tervis. Tuletan meelde peaasi.ee vitamiini kampaaniat. Sellelt lehelt leiab abi. Lühinumbrilt 1247 saab lisainfot. Kiik: Loodan, et ka finantsasutused tulevad vastu ja pakuvad erinevaid maksepuhkusi. Loodan, et praeguses kriisis oleme solidaarsemad kui 2009. aastal. Kiik: Piirangud kehtivad vähemalt 11. aprillini, mõnes sektoris ilmselt ka kauem. Kiik: Koostame lisaeelarvet. Riigieelarves ei olnud arvestatud niivõrd suure nakatumise ja haiglaravi vajadusega. Ootamatuid tervishoiukulutusi võib sel aastal veel juurde tulla. Kiik: Liigume selle sihi poole, et aprilli lõpuks oleks kõik riskirühma kuulujad saanud võimaluse vaktsineerida. Kiik: Tegeleme vaktsineerimisega, mahud ja tempo kasvavad. Vaatame võimalusi vaktsiinitarneid kiirendada. Valitsus toetas lisalepingu tegemist Pfizer/BioNTechiga. See annab jõuda kõige ohustatuma riskirühmani, sest praegu kasutatakse seda 70+ inimeste vaktsineerimiseks. Tanel Kiik: Viimase 7 päevaga on lisandunud ligi 10 tuhat nakatunut, seega ei tasu veel end lõdvaks lasta. Tõus on jätkuv. Meid saab rahuldada see, kui nakatumiskordaja on alla ühe. Täna on haiglaravi vajadus kõrge, see on nii ka märtsi keskpaigas. Lanno: 2020. aasta lõpust on nakatumine meditsiinipersonalis vähenenud. Lanno: Kiirtestidest - ainult PCR testiga saab viiruse diagnoosi kinnitada. Töökohtadel ja koolides võiks antikehade kiireste teha koolitatud inimene. Lanno: UK tüve levik ühiskonnas on kõrge. Tal on kiirem paljunemisvõimekus. Lanno: Üle veerandi juhtudel on nakatumise koht teadmata. Palju saadakse nakkust töö juurest ja kodust. Lanno: Haigestumine on kasvanud vanemaealiste hulgas. Lanno: Kui ei pungutata, siis jõuame ikka lähinädalatel selleni, et päevas on 2000 nakatunut. Lanno: Endiselt on vaja säilitada valvsus. Lanno: Nakatumisnäitaja on 1392. Nakatumiskordaja on 1,25 pealt langenud 1,07 peale. Lanno: Juba teises kvartalis tulevad oluliselt suuremad vaktsiinikogused Eestisse. Üllar Lanno: Reovees on stresshormoonid. Inimeste ärevusse ajamine on üks asi, mida saame ära hoida. Et kriis on olnud kaks korda pikem kui eelmisel kevadel, siis kutsun üles koostööle.Peaministrite, nii eelmise kui ka praeguse, tugi terviseametile on tuntavam kogu aeg. Tanel Kiik on hea kriisijuht. Pressikonverents algas.

