BLOGI | Tõnis Lukas "Esimeses stuudios": kultuuriasutustel ei ole maailmavaadet, seal on loomevabadus ja selle kallale ei minda

Tõnis Lukas "Esimeses stuudios"

Lukas dopinguskandaalist: juristid peavad vaatama, kas kriminaliseerimine suurendab või vähendab tasakaalu ühiskonnas. Kultuuri- ja haridusinimesena leiab Lukas, et see tuleks kriminaliseerida. Eesti spordis need sportlased, kes on juba tipus, peaksid arvestama, et neil on väikese rahva seas iidoli roll ja nad ei tohiks seda enam dopingut teha ning karistused peaksid olema karmid, sõnas Lukas.

"Ma ei otsi kergema vastupanu teed," ütles Lukas ja lisas, et pole tegelikult poliitikas pettunud olnud. "Ma ei jää nurka nina nokkima, ma lähen edasi."

Kas Isamaa on sama, mis erakond oli omal ajal Mart Laari ajal? "See ei ole sama. Mitu korda samasse jõkke ei saa astuda. Mingis mõttes on see siiski Isamaa tagasitulek," ütles Lukas.

Lukas ütles, et usub, et läheb ajalukku inimesena, kes ei osanud vahet teha kultuuril ja haridusel. "Ma seoks kultuuri ja hariduse, teaduse ka, nii tugevasti kokku, et neid üldse ei saaks lahutada."

Lukas ütles, et ka kärpe-eelarve puhul on võimalik haridusele ja kultuurile head teha. "See raskus paitab mu turja."

Lukas lubas oma uuele töökohale kaasa võtta rahu ja tasakaalu.

Lukas: "Aktiivsed inimesed on alati olnud ajast ees. Nii on ka kultuuriinimesed ajast ees."

Mis saab kultuuriasutustest, mis ei jaga konservatiivset maailmavaadet? Lukas ütles, et kultuuriasutustel ei ole maailmavaadet. Oluline on anda seal töötavatele inimestele loomevabadus. "Ma usun, et loomevabadust ei ohusta küll miski."

Kultuuriinimeste kriitikat KEI koalitsiooni vastu kommenteerides sõnas Lukas, et vastuseisu on ka varem olnud. Samas nentis ta, et ka poliitikud on liialt suud pruukinud.

Veel nädal tagasi ütles Lukas, et jääb Tartu Kutsehariduskeskuse direktori ööle, sest ei saanud haridusministriks. Lukas ütles, et TKHK motiveerib teda töökohana väga ning ta eelistas sealset tööd riigikogu saadiku omale. Otsuse langetamise hetkel polnud Lukasel oma sõnul veel teada, et temast võiks saada kultuuriminister.

Tõnis Lukas ütles, et kultuuri- ja haridusvaldkonnad on omavahel seotud.