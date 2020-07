BLOGI | Terviseameti peadirektori kt: välisriiki reisides on nakatumise risk kõrge, Eestis madal

Sotsiaalminister Tanel Kiik ja terviseameti peadirektori kohusetäitja Mari-Anne Härma andsid täna ülevaate koroonaviiruse hetkeolukorrast Eestis ja selgitasid võimaliku teise laine tulekuks valmistumiseks.

Härma selgitas, et haigestumus on vaatamata möödunud jaanipäevale ja piirangute leevendamisele praegu Eestis päris ilus. See näitab tema sõnul, et inimesed on viirusohust piisavalt teadlikud ja olukord on lootustandev.

Terviseamet jälgib koroonaviiruse levikut kolme peamise indikaatori järgi, millelt haigestumuse tõusu ennustatakse. Üks on testide arv, mis WHO testimise määra järgi võiks olla vähemalt üks test tuhande elaniku kohta nädalas. Eestis on viimasel nädalatel see näitaja olnud 2,5 kuni 3.

Teine indikaator on positiivsete testide määr. Kui see jääb alla 5%, on haigestumus madal.

Kolmandaks jälgitakse haigestumuse kiirust. Kui see hakkab kasvama ja positiivsuse määr tõuseb üle 5% ning tehtud testide arv on madal, saab öelda, et levik tõuseb. "Praeguse põhjal võib öelda, et pole põhjsut kahtlustada varjatud levikut. Aga see ei pruugi nii jääda," ütles Härma.

Ulatuslik levik

Ehkki eilse põhjal oli viimase kahe nädala positiivsete testide arv 15, teatas Härma, et tänase seisuga on see arv üheksa. Need üheksa nakatunut on Härma sõnul sarnase profiiliga nagu varasemadki positiivse proovi andnud inimesed - näiteks mõni on tulnud välismaalt.

SIiski on nende hulgas ka neli inimest, kelle nakkusallikas on teadmata. Kui nakatumise paik on teadmata, saab Härma sõnul öelda, et tegemist on kohapealse ulatusliku levikuga. Kui aga teatakse nakatumise allikaid, saab öelda, et on kohapealne piiratud levik.

Kõik algab lähikontaktist

Härma tõi välja, et haigestumise tõusule Euroopas ja maailmas annab tausta see, kus need puhangud on alguse saanud. Näiteks Poolas ja Tšehhis on ulatuslikud levikud just kaevanduspiirkondades, kus on palju lähikontakte, liftid ja ventilatsioon. Palju müra.

"See on oluline osa viiruse leviku teest," ütles Härma. Näiteid tõi ta veelgi - kasvõi lihatööstus või laulukoorid, kus ühel juhul on inimesed müra tõttu sunnitud rääkides üksteisele lähemale minema ja kõvemini rääkida, teisel juhul on inimesed koondunud, et teha kõva häält ja nõnda see viirus levibki.