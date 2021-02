BLOGI | Teed on täna ülilibedad ja ohtlikud, transpordiamet kuulutas jäävihma tõttu välja rasked ilmaolud

Libedablogi

Jalakäijate elu on olnud keeruline.

Libedad teeolud ka homme Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Tarmo Sulg sõnas, et pealinna sõiduteedel tehti juba enne vihmasaju algust ennetavat libedusetõrjet. Ka linna hooldatavatel kõnni- ja kergliiklusteedel oli libedusetõrje tehtud, kuid see jäi jäävihma alla, mistõttu kõnniteedele tekkis kiiresti uus jääkiht.Lepingupartnerid suudavad tagada hooldustsükli (8 tunni) jooksul libedusetõrje kõikidel linna hooldatavatel kõnni- ja kergliiklusteedel, kinnitas Sulg. "Keerulisem on olukord sisekvartalites ja kinnistuomanike hooldatavatel kõnniteedel, kus külmunud lumele sadanud jäide on tekitanud jäised ebatasasused ja roopad, millede likvideerimiseks kulub tavapärasest rohkem aega.," lausus ta. "Kindlasti tuleb veel homset arvestada libedaohuga, eriti libedaks muudab olud lumele ja jääle kogunenud vesi," ütles Sulg.

Mupo libedusetõrjest: olukorraga tegutsetakse vastavalt prioriteetidele"Kuna ilm hetkel on äärmiselt muutlik ja ootamatu, siis ootaks linlastelt arusaamist, et olukorraga tegutsetakse vastavalt prioriteetidele: kõigepealt tuleb tegeleda peamagistraalide ja tänavatega, seejärel väiksemate teede ja kõrvaltänavatega," ütles Tallinna munitsipaalpolitsei (MUPO) kommunikatsioonijuht Meeli Hunt. Hunt lisas, et olukord on kõigile keeruline. "Sellist ilmastikuolukorda ette ennustada on äärmiselt raske, kuid meie laiuskraadil võib seda esineda, kui külm ja soe õhk kokku saavad," lisas ta. Mupo palub kõikidelt elanikelt mõistmist, et tegemist on ekstreemsete oludega, kindlasti varuda aega sihtpunkti jõudmiseks, panna jalga õiged jalanõud."Tallinnas on väljas täisjõud, et teha libedusetõrjet. Mupo patrullid reageerivad väljakutsetele ja homsest on väljas ka lisapatrull, kes tegeleb linnaosade muredega," sõnas Hunt.

Järvamaal Albus sõitsid kraavi lausa kaks metsaveokit.

Tallinnas, Uue Maailma asumis on tänavatest saanud sõna otseses mõttes liuväljad, kus saab uisutada. Video autor: Laura-Maria Freiberg.

Rapla maakonnas Kohila alevikus sõitis veoauto teelt välja

Raplamaal on samuti teed väga libedad.

Olukord Pärnu-Rakvere maanteel. Paide ja Tapa vahel liiguvad veokid ohutuledega ja kiirusega 10km/h.

Põltsamaa-võhma maantee 4. kilomeetril on järjekorda reka kraavi sõitnud.

President andis kantselei ees õues üle noore teadlase preemiad. Paraku ilm pidulikku sündmust ei soosinud ja vahetult enne tseremooniat sadas jäävihma. Enne pidulikku osa puhastas ohvitser kiiresti pangakaardiga kõnepulti. Erakordne ilm nõuab isiklikku panust.

Ilmainfo tänaseks ja saabuvaks ööksPärastlõunal saartelt alates sadu lakkab. On jäidet. Kohati tuiskab. Puhub kagu- ja lõunatuul 5-11, puhanguti kuni 14, rannikul kuni 17 m/s, pärastlõunal pöördub Lääne-Eestis edelasse ja läände ning nõrgeneb. Õhutemperatuur Lääne-Eestis 0 kuni +3, Ida-Eestis -2 kuni -8 kraadi, õhtuks tõuseb.Ööl vastu homset on pilves ilm. Mitmel pool sajab lund, lörtsi ja ka vihma, hommikuks sadu hõreneb. Mitmel pool tekib udu. On jäiteoht. Tuul pöördub läänekaarde 3-8, öö hakul Ida-Eestis kagutuul puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on -4 kuni +2 kraadi, hommikuks tõuseb.

Täna sadanud jäävihma tõttu on alates ennelõunast sagenenud teated liiklusõnnetustest. Praeguseks on häirekeskusele teatatud juba ligi sajast erinevast õnnetusest üle Eesti. Politsei soovitab vältimatud sõidud edasi lükata ning arvestada sõitmisel 3-4 korda pikema pidurdusteekonnaga. https://www.delfi.ee/article.php?id=92653087

Võru-Valga 37. Kilomeetril sõitis libeduse tõttu teelt välja veoauto.

Harjumaal Vatslas on libeduse tõttu sattunud õnnetusse buss.

Libe on ka Ülemiste keskuse parkla väljasõidu juures Peterburi teel.

Otepää lähedal on teed nii libedad, et veokid on sunnitud teel seisma jääma. Olgem ettevaatlikud ja tähelepanelikud! https://www.delfi.ee/news/paevauudised/liiklus/video-veoautod-ei-saa-otepaa-laheduses-libeduse-tottu-soita?id=92653067

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/libedus-toi-kaose-tallinna-uhistranspordis-bussid-laksid-ule-vabagraafiku-peale-hairitud-ka-trammi-ja-trolliliiklus?id=92653315

Tallinna kõnniteed on liiklejate jaoks soovimatu liuväli. Loomulikult on nüüd suur koormus ka taksodel. Üks Mustamäel elav lugeja rääkis, et kui muidu oleks üks ots Boltiga südalinnast koju veidi üle 4 euro, siis nüüd pakkus äpp circa 13 euro kanti. Nõudlus määrab hinna.

Raskete ilmaolude kehtestamine jäävihma ja erakorralise libeduse tõttu üle-eestiliselt.Liiklus on kõigi maakondade kõikidel riigiteedel häiritud ja Transpordiamet kuulutab välja täna, 23.02.2021 alates kella 13.00 rasked ilmaolud. Jätkuvad lume- ja libedustõrjetööd, kuid osad riigiteed võivad jääda libeduse tõttu raskesti läbitavateks. Liiklejatel palume olla äärmiselt ettevaatlikud ja võimalusel lükata sõitmine edasi. Raskeveoki juhtidel palume võimalusel oodata ilma paranemist parklates.Vastavalt prognoosile võivad rasked ilmaolud kesta kuni 24.02.2021 kell 09.00.

Omapoolse hoiatuse saatis ka Tallinna linn:"Täna on Tallinnas sadamas jäävihma, mis muudab liiklusolud keeruliseks vaatamata libedusetõrjele. Teeolud võivad kiiresti muutuda, mistõttu tuleks liikluses olla eriti ettevaatlik. „Väljas on praegu neli kraadi külma, kuid sajab vihma, mis tähendab, et liiklusolud võivad muutuda minutitega. Kuigi sõiduteedel on ennetav libedusetõrje tehtud, võib kohati siiski olla libe ning ka kõnni- ja kergliiklusteedele võib kiiresti tekkida ülimalt libe jääkiht,“ rääkis Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. „Autojuhtidel tuleks valida sobiv sõidukiirus ja hoida tavapärasest suuremat pikivahet. Sihtkohta jõudmiseks tuleks varuda piisavalt aega ning alustada sõitu pigem aeglaselt, et jõuaks teeoludega kohaneda.“Ettevaatlikkusele kutsub abilinnapea ka jalgsi ja jalgrattal liiklejaid. Keskpäevaks olid näiteks vanalinna kõnniteed juba väga libedad.Homseks on oodata ilmaolude paranemist."

Olukord tänavatel on tõepoolest keeruline. DelfiTV meeskonna silme ees oli mitu inimest, kes kukkusid. Suurem osa läbisid pealinna tuiksoone ebakindlat uisusammu lastes, sirge jalaga ei käinud keegi. Vaevalt toimetusse jõudnuna paistis aknast juba kiirabi siniste vilkurite kuma. Keegi oli kõvasti kukkunud just sealsamas, kus filmimas käisime.https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-kukkumised-ja-kiirabi-jaavihm-teeb-tanavatel-pusti-pusimise-pea-voimatuks?id=92651383

