BLOGI | Tanel Kiik piirangutega skeemitajatest: Darwini auhinnale kandideerivad ettevõtjad võiksid mõelda oma tegude tagajärgedele

Sotsiaalminister ütles, et praegu pole aeg, kus otsida skeemitamisi ja erilahendusi, et valitsuse kehtestatud piirangutest jokitades mööda minna. "See on rumal ja vastutustundetu," ütles Kiik, et Darwini auhinnale kandideerivad ettevõtjad võiksid mõelda oma tegemiste tagajärgedele.

Kell 12 alanud valitsuse pressikonverentsil andsid aru peaminister Jüri Ratas, maaeluminister Arvo Aller, majandusminisster Taavi Aas, välisminister Urmas Reinsalu ja sotsiaalminister Tanel Kiik.

Loe pressikonverentsil räägitust täpsemalt otseblogist.

Valitsuse pressikonverents 08.10

Pressikonverents on lõppenud.

Aas: valitsus on väga pika aja jooksul seda sõnumit levitanud. Ma ei tea täpselt, millise ametniku poole ja kuidas pöörduti ja mis sõnastuses ta neile vastas.

Postimees ikkagi küsib, miks ei öeldud turismifirmadele, et ärge tehke neid reise.

Postimees küsib, miks turismiettevõtetele ei öeldud, et Ratasele tehtud lennukeelu erand vaid erand on, mitte alaline leevendus. Aas: läksin kabinetti otsusega vähendada lennupiiranguid. Soomes lennupiiranguid pole, aganende suurim turismiettevõte sõltumata sellest on peatanud igasuguste puhkusereiside müügi.

Ratas: kohtun nendega kindlasti lähipäevadel.

Rataselt küsib TV3 kas hotellide ja restoranide liiduga kavatseb ta siis kokku saada ja kuidas peaks kohanemine välja nägema?

TV3 küsib Kiigelt, kas valitsus on kaalunud karantiininõuet vähendada 14lt 10le päevale? Kiik: Isiklikult arvan, et lühendamine väärib kaalumist. Valitsus ei ole seda veel otsustanud.

Kiik haiguslehe võimalustest: võiks olla, et teisest päevast hüvitatakse. Küsimus on, kas ajutise või alalise meetmena

Kiik: Plahvatuslikku levikut pole olnud. Siin on oma osa ka piirangutel kindlasti. Valitsus jälgib olukorda intensiivselt. Praegu pole koht, kus otsida skeemitamisi ja erilahendusi. See on rumal ja vastutustundetu. Darwini auhinnale kandideerivad ettevõtjad võiksid mõelda oma tegemiste tagajärgedele. Samal ajal soovin tunnustada päästjaid ja meditsiinitöötajaid.

Tanel Kiik räägib töötervishoiu ja tööohutuse seaduse eelnõust, mille eesmärk on soodustada ohutu töökeskkonna loomist ja vähendada tööandjate halduskoormust töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmisel. Selleks arendatakse töökeskkonna andmekogu hõlbustades asutuste ja ettevõtete suhtlust riigiga ja pakkudes uusi teenuseid. Eelnõuga suurendatakse tööandja ja töötaja vastutuse määra töökeskkonnas.

Taavi Aas: Tänane otsus on, et täiendavaid piiranguid me ei sea. Puudutab otsus Euroopa-sisest lennuliiklust. Euroopast väljapoole jääb piirang kehtima, tulemas on koolivaheaeg. Halb kogemus kevadest. Egiptuses tehakse väga-väga vähe teste. Eestis võetakse arvesse ECDC igapäevaseid raporteid haigestumise kohta.

Reinsalu: 2008. aastal sõlmis Läti strateegilise partnerluse protokolli Prantsusmaal. Eesti toona keeldus. Eelmisel sügisel käisin Prantsusmaal. Nüüd Eesti vastas jaatavalt. Eesti peaministri poolt tema visiidil Pariisi me selle sõlmime.

Reinsalu Macroni visiidist: Macroni visiit Eestit ei hõlmanud. Eestis on ta käinud kolm aastat varem. Deklaratsiooni koha pealt - Eesti sellisel kujul sellega ei liitu. See pole poliitiline, vaid meie järjekestev otsus, Eesti ei ole kujundanud seisukohta veebisisu vastutuse reguleerimiseks. Prantsusmaa on ainus EL riik, kes on seaduses kehtestanud desinformatsioonivastase seaduse.

Siseriiklike piirangute süsteem: valitsus hakkab arutama pärast lõunat. Milline saab olema karantiinireegel. Erand peaks Valga-Valka inimestele säilima.

Urmas Reinsalu: Valitsus täna otsustas esitada rea rahvusvahelisi akte heakskiitmiseks. Lisaks anti heakskiit Euroopa Komisjoni ettepanekule koroonaviiruse piirangute kohaldamiseks Euroopa Liidu siseseks liikumiseks. Lähtekohad: roheline tsoon oleks piirkondadele, kus oleks viiruse levik alla 25 nakatunu 100 000 inimese kohta kahe nädala jooksul. Ülejäänud kategooriad: üle 25 oleks riigid vabad piiranguid seadma. Aga mitte absoluutne riiki sisenemise piirang. Võiks aga kasutatud olla testimine vms. Mis moel rakendada, on riigid vabad. Paar põhimõtet on: ei peaks olema diskrimineerivad, vaid universaalsed. Peaks rajanema sellele, mis piirkonnast inimene tuleb. Riigid peaksid katsuma ka tegema erandeid vältimatu vajadusega liikuvatele inimestele. Diplomaadid, meditsiinitöötajad, õppurid, transporditöötajad.

Aller: 2021 otsetoetuste eelarvest. Ute ja kitsekasvatajate otsetoetus on uuel aastal uus.

Sõna saab Arvo Aller maaeluministeeriumist. Aller: täna oli mahepõllumajanduse sordikaitse seaduse muudatused päevakorras, mis lähevad riigikokku.

Ratas: Õige on mitte minna piire sulgema.

Ratas reisimisest: sügisperioodil on kasulik teha välisreise nii vähe kui võimalik. Turismireisid võiksid olla Eesti-sisesed.

Ratas põhjendas algatuseks vist, et miks tal maski ees ei ole - ikka, et huultelt saaks ka lugeda.

Valitsusjuhti täna pressikonverentsil pole.

