BLOGI | Täna südaööl algab Eesti eestvedamisel maailmakoristuspäev

Suurima üleilmse kodanikualgatuse kõne- ja meediakeskus asub tänavu Tallinnas, kus töötab vahetustega ligi 50 inimest. Mitukümmend vabatahtlikku toetavad staapi kodukontorist.

Üle maailma võtab aktsioonist osa vähemalt 150 riiki. Kuna olukord muutub iga päevaga, selgub täpne number pühapäevaks. Mullu osales koristuspäeval 21,2 miljonit inimest 180 riigist.

Siin osales maailmakoristuspäeval mullu ligi 30 000 inimest. Eesti koristuse juht Mart Normet prognoosib, et sel aastal tuleb välja rekordiliselt palju inimesi. “Eriti hea meel on lasteaedade ja koolide rohkearvulise osavõtu üle. See annab lootust,” rõõmustab Normet.

Maailmakoristus kulgeb juba alates täna südaööst Fidži saartelt “rohelise lainena” üle maailma ja lõpeb Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell kaks Hawaiil.

Maailmakoristuspäev 2020

Vähem kui tunni pärast juhatavad maailmakoristuspäeva ametlikult sisse Fidži saared. Selline au on piirkonnal juba kolmandat aastat. Ilmateenistuse andmetel on sealkandis praegu 25 kraadi sooja. Kuigi kell on vaid 8.30...

Mullu käivitus Eesti algatatud suitsukonide kampaania niivõrd hästi, et tänavu on konid võetud tähelepanu alla paljudes teisteski riikides. Pea 30 000 inimest korjas mullu Eestis ühtekokku üle miljoni koni. Natuke fakte: * Umbes kuuest triljonist igal aastal suitsetatud sigaretist jõuab 4,5 triljonit sigaretifiltrit loodusesse.* ... ehk ⅔ suitsetatud sigareti konidest visatakse maha.* Üks suitsukoni võib mürgitada kuni 1000 liitrit vett.* Loomad ja linnud on valimatud sööjad: see tähendab, et nad ei suuda vahet teha toidul ja plastjäätmetel, sealhulgas suitsukonidel. Suitsukonid võivad nad kas lämmatada või mürgitada erinevate toksiinidega, millest nad ei ole võimelised taastuma.* Maailma kõige suuremaks prügiprobleemiks ei peeta enam plastkõrsi – selleks on hoopis suitsukonid ja justnimelt tselluloos-atsetaatkiududest sigareti filter, mis ei lagune bioloogiliselt.* Tänavale visatud koni lagunemine võib võtta kuni 12 aastat.* Tallinnast merre jõudvast prügist moodustavad ligi poole suitsukonid. * Üle poole Tallinna sadeveesüsteemist ei läbi veepuhastusjaama. Kui poetada koni kanalisatsioonikaevu, nagu seda linnapildis sageli näha võib, surfab koni elegantselt merre. * Üks Harjumaa kool leidis kevadel oma asulat koristades poole kilomeetri jooksul 15 000 suitsukoni!

Maailmakoristuspäeva globaalse kommunikatsioonitiimi tähtsad jutud!

Eesti aja järgi täna südaööl juhatavad eestlaste algatatud globaalse Maailmakoristuspäeva sisse Vaikses ookeanis asuvad Fidži saared, kust koristus kulgeb “rohelise lainena” üle maailma ja lõpeb Eesti aja järgi pühapäeva hommikul kell kaks Hawaiil. Ühepäevasest üleilmsest aktsioonist võtab osa vähemalt 150 riiki. Solba sõnutsi on inimeste arvu aga raske ennustada. Kuna olukord muutub iga päevaga, selgub täpne number pühapäevaks. Mullu osales koristuspäeval 21,2 miljonit inimest 180 riigist. Mittetulundusühingu Let's Do it World presidendi Heidi Solba sõnutsi selgus maailmakoristuspäeva lõplik toimumine alles mõni kuu tagasi, kui mullu osa võtnud riigid jõudsid otsusele, et maailmal on maailmakoristust vaja sel keeruliselgi aastal. “Selleks, et tulla toime eri takistustega ja olukorra võimaliku halvenemisega, töötati kibekiiresti välja eri koristusformaadid. Otsustasime, et grupikoristustele lisaks kutsume prügi koristama ka individuaalselt, näiteks prügijooksu tehes, ja mitmed rahvusvahelised ettevõtted on valinud hoopis digikoristuse,” selgitab Solba.MTÜ tegevjuht Anneli Ohvril tõdeb, et tänavu tuleb varasemast rohkem tähelepanu pöörata koristajate heaolule. “Oleme kõigile osalejatele südamele pannud, et grupiga koristades tuleb austada sotsiaalse distantseerumise nõudeid. Avalikus ruumis on nõutud mask ja kindad. Lisaks tuleb järgida kohaliku terviseameti või omavalitsuse reegleid ja juhiseid. Näitame maailmale, et oleme koos ka siis, kui reeglid on kangemad kui muidu,” julgustab Ohvril. Seejuures tunneb ta heameelt, et üksi koristamine pole inimestele võõras. “Eriti hästi sobib selleks sigaretikonide noppimine, mis tänu Eesti edule eelmisel aastal on fookuses kogu maailmas.”