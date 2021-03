BLOGI | Riigikogus arutati tegevust koroonaviiruse tõrjumisel. Reinsalu: olukorra juhtimiseks tuleb riigis välja kuulutada eriolukord

Rääkides nädalate lõikes haigusjuhtude lisandumisest ütles Kiik, et ka see jääb kahjuks jätkuvalt tõusutrendi poole. Eesmärk on see, et alates märtsi teisest poolest numbrid hakkaksid langema. „Eestis on üle riigi viiruse ulatuslik levik, siin pole üldse küsimust,“ tõdes minister. Tema sõnul saabub langus siis, kui me läheme allapoole seda punast joont ehk nakatumiskordaja langeb allapoole 1, kuid seni me ei ole seda kahjuks kogu veebruari ja märtsi jooksul suutnud.

Minister tõi ka välja, et COVID-19 kriisi teine pool on toetused inimestele, kes on sattunud kriisis raskustesse ja tõi näiteks töötasu jätkutoetuse. „Kui me kehtestame mingeid piiranguid mingitele sektoritele, majandusharudele, siis me tagame, et selles valdkonnas töötavate inimeste sissetulek ei lange ja nende tööhõive ei lange,“ rääkis minister.

Kiik märkis veel, et töötute arv on tõusnud ligi 60 000-ni 12 kuu jooksul ja me teame, et see tõusutrend täna alles jätkub.

Kiik peatus ka lisaeelarve koostamisel, sest lisaressurssi on vaja tervishoiuvaldkonnale testide tegemiseks ja vaktsiinide tarnimiseks. Samuti on kasvanud haigushüvitiste kasvanud vajadus. Täiendavalt on tervishoiuvaldkonnas oluline saada ressurssi juurde COVID-19 osakonnas töötavatele arstidele-õdedele ja tervishoiutöötajatele ning ka lisapersonali kaasamiseks.

Rääkides vaktsineerimisest ütles Kiik, et teise kvartali jooksul on võimalus tagada juba vähemalt ühe doosiga vaktsineeritus kõigile elanikele, kes seda soovivad ja keskenduda siis suvekuudel üha rohkem teise doosiga kaitse pakkumisele.